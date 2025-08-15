ΗΠΑ: Αντιμέτωπη με «λουκέτο» η εταιρεία της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

Το μέλλον της αμερικανικής δημόσιας τηλεόρασης (PBS– Public Broadcasting Service) και του ραδιοφώνου (NPR-National Public Radio) απειλείται από το κλείσιμο της μαμάς εταιρείας CPB (Corporation for Public Broadcasting).

Ξαφνικά, η πιθανότητα να «σβήσει» για πάντα η δημόσια ραδιοτηλεόραση των ΗΠΑ φαίνεται να αποκτά ρεαλιστικές διαστάσεις, όπως τονίζουν Μεσα Ενημερωσης στις ΗΠΑ.

Η πρόσφατη ανακοίνωση (αρχές του μήνα) από την Corporation for Public Broadcasting ότι σύντομα θα πάψει να υπάρχει, προήλθε από το συμπέρασμα της ηγεσίας της CPB ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν έχει μέλλον και μάλιστα με άμεση ισχύ.

Η απόφαση της CPB να κλείσει, ήρθε γρήγορα – μόλις ένα μήνα μετά την υπογραφή του Big Beautiful Bill από τον Πρόεδρο Τραμπ στις 4 Ιουλίου και την ψήφισή του σε νόμο.

Η πλειοψηφία του προσωπικού της CPB θα έχει αποχωρήσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Μετά από αυτό, ένα ελάχιστο προσωπικό θα διαχειρίζεται τις πτυχές του κλεισίματος μέχρι να κλείσουν οριστικά οι πόρτες τον Ιανουάριο.

Ο νόμος ανακάλεσε όλη τη χρηματοδότηση για την CPB από την αμερικανική κυβέρνηση μέχρι και το τελευταίο σεντ. Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός που ιδρύθηκε από το Κογκρέσο το 1967 για τη διανομή των κονδυλίων που διατίθενται για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης έχασε τα πάντα σχεδόν εν μία νυκτί.

Για δεκαετίες, ορισμένοι συντηρητικοί διαμαρτύρονταν για αυτό που θεωρούσαν πολιτικές μεροληψίες στο PBS και το NPR. Καταγγέλλουν τη χρηματοδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει μεταξύ άλλων άρθρο του Άνταμ Μπάκμαν στο Media Post.

Όμως, όλο αυτό το διάστημα, o Οργανισμός κεντρικής διαχείρισης των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών Μέσων των ΗΠΑ είχε αρκετή υποστήριξη και από τα δύο κόμματα για να αντέξει την πίεση των συντηρητικών μελών του Κογκρέσου, μέχρι τώρα.

Η CPB «άντεξε» 11 προεδρικές θητείες (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης θητείας του Τραμπ) — έξι Ρεπουμπλικάνων και πέντε Δημοκρατικών. Όμως, χρειάστηκε να φτάσει στην παρούσα κυβέρνηση για να την καταργήσουν τελικά.

Για το οικονομικό έτος 2025 που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, οι ομοσπονδιακές πιστώσεις για το CPB ανήλθαν συνολικά σε 545 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του CPB.

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσού, 267,83 εκατομμύρια δολάρια (49,1%), αντιπροσωπεύει άμεσες επιχορηγήσεις σε τοπικούς δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς. Το PBS έχει περίπου 350 τοπικούς συνεργαζόμενους σταθμούς, σύμφωνα με διάφορες διαδικτυακές πηγές.

Μερικοί, αν όχι πολλοί, από αυτούς λειτουργούν με ελάχιστα μέσα, οπότε για αυτούς η απώλεια αυτής της ζωτικής πηγής χρηματοδότησης μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

Το υπόλοιπο της χρηματοδότησης περιλαμβάνει 96,78 εκατομμύρια δολάρια (17,8%) σε επιχορηγήσεις για τηλεοπτικά προγράμματα, 83,33 εκατομμύρια δολάρια (15,3%) σε άμεσες επιχορηγήσεις σε τοπικούς δημόσιους ραδιοφωνικούς σταθμούς (πολλοί από τους οποίους λειτουργούν επίσης με περιορισμένους πόρους) και 28,63 εκατομμύρια δολάρια (5,3%) για την παραγωγή και την απόκτηση εθνικών ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

Από το υπόλοιπο, 26,76 εκατομμύρια δολάρια (4,9%) πηγαίνουν στη διοίκηση του CPB και 32,10 εκατομμύρια δολάρια (5,9%) πηγαίνουν σε έξοδα που σχετίζονται με την «υποστήριξη του συστήματος» (όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του CPB).

Μια σταγόνα στον ωκεανό, ψίχουλα και τροφή για κοτόπουλα είναι οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν ορισμένοι όταν ακούνε για κυβερνητικά προγράμματα με εκτιμώμενο κόστος εννέα ψηφίων. Λένε ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό για μια κυβέρνηση με τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ναι, σε έναν ετήσιο προϋπολογισμό που εκτιμάται σε επτά ( 7) τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος, τα 545 εκατομμύρια δολάρια είναι ένα μικρό κλάσμα.

Το πρόβλημα με την κατάργηση της χρηματοδότησης της CPB είναι ότι η μείωση των κρατικών δαπανών δεν είναι ο κύριος λόγος για την ενέργεια αυτή. Οι λόγοι είναι πολιτικοί και ιδεολογικοί.

Οι Ρεπουμπλικάνοι που ψήφισαν υπέρ της κατάργησης της χρηματοδότησης στο νομοσχέδιο του Τραμπ το έκαναν επειδή από καιρό τρέφουν μνησικακία εναντίον της PBS και της NPR για πραγματικές ή φανταστικές προκαταλήψεις – όχι επειδή θέλουν η κυβέρνηση να εξοικονομήσει 545

εκατομμύρια δολάρια, είναι μια πεποίθηση διάχυτη στον ευρύτερο χώρο των

αμερικανικών ΜΜΕ.

Κατά μια άλλη αντίληψη η κρίση αυτή εκλαμβάνεται ως πρόκληση και η κατάργηση της χρηματοδότησης στα δημόσια ΜΜΕ των ΗΠΑ «μεταφράζεται» ως ευκαιρία ώστε η δημόσια ραδιοτηλεόραση «να σπάσει αυγά» και να «φτιάξει μια νέα ομελέτα».

