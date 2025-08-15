«And Just Like That…»: Απογοήτευσε στο φινάλε του – «Κατέστρεψε την κληρονομιά του «Sex and the City» γράφουν στο «Χ»

Εναντίον του «And Just Like That…» στράφηκαν οι θαυμαστές του «Sex And The City», κατηγορώντας το -μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της τρίτης σεζόν- ότι «κατέστρεψε» την κληρονομιά της αρχικής σειράς με σκηνές και ατάκες που παρέπεμπαν στην woke κουλτούρα.

Το επεισόδιο περιλάμβανε μια σκηνή με μια φραγμένη τουαλέτα, την οποία οι θαυμαστές χαρακτήρισαν «αηδιαστική».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον και η Κρίστιν Ντέιβις ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους ως οι εμβληματικοί χαρακτήρες Κάρι Μπράντσοου, Μιράντα Χομπς και Σαρλότ Γιορκ, με πολλούς θεατές να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το τελευταίο επεισόδιο, με τίτλο «Party of One», το οποίο περιλάμβανε αρκετές παράξενες σκηνές, όπως μια μάζωξη την ημέρα των Ευχαριστιών με έναν νέο χαρακτήρα, τον Epcot (Σπάικ Αϊνμπίντερ), που είναι κι εκείνος που φράσσει την τουαλέτα της Μιράντα.

Sex And The City fans BLAST And Just Like That series finale for 'ruining' show's legacy with 'woke' storylines 'that didn't make any sense' https://t.co/FZv3YrIfLt — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 15, 2025

Μετά την ολοκλήρωση του reboot, οι θαυμαστές της σειράς εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους στα social media.

«Η σειρά έγινε woke και δεν είχε κανένα νόημα. Κατέστρεψαν την κληρονομιά της», έγραψε ένας θαυμαστής. «Σερβιρισμένη με woke στεροειδή» έγραψε κάποιος άλλος.

«Μόλις το τελείωσα!! Δεν έχω λόγια για το πόσο εξοργισμένη είμαι… Αναρωτιέμαι γιατί αποφάσισαν να γίνουν τόσο woke & just like that… Ανακουφίστηκα που τελείωσε!!» δήλωσε κάποια ακόμα δυσαρεστημένη θαυμάστρια.

«Δεν με πειράζει που η Κάρι μένει μόνη, καθώς αυτή είναι η πραγματικότητα για πολλές γυναίκες στα 50 και 60 τους. Αλλά το woke ήταν υπερβολικό. Κάθε αλληλεπίδραση ήταν φορτισμένη. Δεν γέλασα ούτε μια φορά σε αυτό το reboot» έγραψε άλλος.

«Τέλειο τέλος και άξιο για το ότι μετέτρεψαν την αρχική σειρά σε σωρό από σκουπίδια» επισήμανε ένας ακόμη χρήστης του διαδικτύου.

Η σειρά είχε προκαλέσει αντιδράσεις και με άλλες σκηνές, όπως η απιστία της Μιράντα στον σύζυγό της Στιβ με τον non-binary Τσε Ντίαζ και η Κάρι που ισχυριζόταν ότι ο «έρωτας της ζωής της», ο Μπινγκ (Κρις Νοθ) ήταν «λάθος».

Το προηγούμενο επεισόδιο έδινε σημαντικά στοιχεία για το μέλλον της Κάρι, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να μην αποκτήσει το ευτυχισμένο τέλος που όλοι περίμεναν μετά τον χωρισμό της με τον σύντροφό της, Άινταν (Τζον Κόρμπετ) και το τέλος της σχέσης της με τον γείτονα Ντάνκαν (Τζόναθαν Κέικ).

Το φινάλε δείχνει την Κάρι να συνειδητοποιεί ότι ίσως παραμείνει μόνη για πάντα. «Δεν είναι τραγωδία, είναι γεγονός» λέει στη Σάρλοτ, αντικατοπτρίζοντας την κατάσταση της μοναξιάς της.

Η σειρά τελειώνει με την Κάρι να διασκεδάζει μόνη στο σπίτι, τρώγοντας πίτα και χορεύοντας, ενώ αλλάζει τον επίλογο του μυθιστορήματός της.

Ο showrunner Μάικλ Πάτρικ Κινγκ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η σειρά θα ολοκληρωνόταν.

«Διέσχισε δρόμους, λεωφόρους, ρούβικες, έτσι φαινόταν. Έσπασε καρδιές, τακούνια, συνήθειες. Αγάπησε, έχασε, κέρδισε, σκάλωσε, πήδηξε. Έπεσε κοντά και μέσα σε νερά» έγραψε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Instagram, αποχαιρετώντας τον χαρακτήρα της.

Η επιστροφή της Κάρι στο επίκεντρο του reboot προκάλεσε επίσης αντιδράσεις, όταν αμφισβήτησε εάν ο Μπινγκ ήταν «λάθος», μετά την επανεμφάνιση του Άινταν, δημιουργώντας σφοδρές αντιδράσεις από τους θαυμαστές για την «κακή συγγραφή» και την έλλειψη σεβασμού προς τον χαρακτήρα και τη σχέση της Κάρι.

Η σειρά εισήγαγε νέους δευτερεύοντες χαρακτήρες, ενώ η απουσία της Σαμάνθα Τζόουνς, λόγω παλαιών κακών σχέσεων με τους συντελεστές, και η απομάκρυνση του Κρις Νοθ μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, αποτέλεσαν επιπλέον θέματα δημόσιας συζήτησης.

Η αρχική σειρά «Sex and the City» προβλήθηκε σε έξι σεζόν από το 1998 έως το 2004, συνεχίστηκε με δύο ταινίες το 2008 και το 2010, ενώ το reboot «And Just Like That…» έκανε πρεμιέρα το 2021.

Οι θαυμαστές είχαν εκφράσει επανειλημμένα την απογοήτευσή τους για το reboot, χαρακτηρίζοντάς το «woke», «απαίσιο» και «αμήχανο».

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Αντωνά: Ρομαντική «απόδραση» στο Παλέρμο με τον Γιώργο Λιάγκα (Video/Photos)

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι δύσκολες ώρες, τα προβλήματα με την οικογένεια και οι δικαστικές διαμάχες

Λιούις Χάμιλτον: Στην Πάρο για διακοπές ο πρωταθλητής της F1 πριν το Grand Prix στην Ολλανδία