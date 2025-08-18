search
ΕΡΤ1: Πολύ πρωινή εκπομπή, με θετική ενέργεια και ευχάριστες ειδήσεις, θα είναι το καθημερινό «Νωρίς Νωρίς»

Ως δίδυμο δυναμικό με χημεία δηλώνεται από την ΕΡΤ το σετ παρουσιαστών Μαρίας Ηλιάκη- Κρατερού Κατσούλη οι οποίοι από τον Σεπτέμβριο θα αναλάβουν την πολύ πρωινή (06.45) μη ειδησεογραφική- αλλά ενημερωτική- εκπομπή «Νωρίς νωρίς».

Η εκπομπή «θα βάλει τους τηλεθεατές σε ρυθμούς χαράς», υπογραμμίζει η ΕΡΤ.

Στόχος της ΕΡΤ μέσα από τις ενότητες την ένας πρότασης «Νωρίς νωρίς» και τους Κατσούλη-Ηλιάκη, είναι οι τηλεθεατές που την επιλέγουν «να παρακολουθούν τα πιο δημοφιλή viral trends και τα νέα από τον κόσμο των social media, αλλά και να γνωρίζουν ανθρώπους που εμπνέουν με τις ιστορίες τους – όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Θέματα όπως η υγεία, η διατροφή και ο αθλητισμός παρουσιάζονται με σύγχρονη ματιά και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στην καθημερινότητά μας.

Φυσικά, δεν λείπουν οι λαμπεροί καλεσμένοι από τον χώρο της τέχνης, της τηλεόρασης και του αθλητισμού, οι αυθόρμητες στιγμές, τα παιχνίδια και οι απρόσμενες εκπλήξεις, πάντα με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους παρουσιαστές, που φροντίζουν να μας χαρίζουν καθημερινά μια εκπομπή γεμάτη ζωντάνια, χαρά και αληθινή επικοινωνία».

Η πρεμιέρα της εκπομπής προσδιορίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου, με όσα έχουν γίνει γνωστά προς το παρόν από το Ραδιομέγαρο, και μέχρι τότε στον αέρα της ΕΡΤ1 θα είναι η ειδησεογραφική εκπομπή «Συνδέσεις» με τους Παπαχλιμίντζιο-Δούκα.

Από την έναρξη του «Νωρίς Νωρίς» και ύστερα η ειδησεογραφική εκπομπή θα συνεχίσει μόνον στο ΕΡΤNews, όπως άλλωστε κάθε άλλη ενημερωτική εκπομπή, πλην  δύο δελτίων ειδήσεων- μεσημεριανό και απογευματινό – που θα είναι σε κοινή μετάδοση.

