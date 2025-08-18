Mega: Λάβετε θέσεις. Επανέρχεται το «Live news» και ο Νίκος Ευαγγελάτος (video)

Έτοιμη για τη νέα σεζόν είναι η καθημερινή απογευματινή ενημερωτική εκπομπή «Live News» του Mega με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Ο δημοσιογράφος και η ομάδα της εκπομπής επιστρέφουν τη Δευτέρα, 25/8, στις 15:40 και «ο Νίκος Ευαγγελάτος ανοίγει ξανά παράθυρο στον κόσμο, φιλτράροντας τις εξελίξεις με τη ματιά της εμπειρίας και της ευθύνης. Διατηρώντας τη γνώριμη πλέον ταυτότητά του και παραμένοντας συντονισμένο με τις απαιτήσεις της εποχής, το “Live News” συνεχίζει να καινοτομεί. Με τα πρωτοποριακά AR γραφικά -σήμα κατατεθέν της- η εκπομπή ενισχύει την παρουσίαση της είδησης, καθιστώντας την πιο κατανοητή, άμεση και οπτικά καθηλωτική για τον τηλεθεατή.

Το “Live News” δεν ακολουθεί την επικαιρότητα, δίνει τον ρυθμό στις εξελίξεις», ενημερώνει ο σταθμός, υπογραμμίζοντας ότι «η επιτυχία του “Live News” δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κατακτήθηκε με συνέπεια, αξιοπιστία και διαρκή επαγρύπνηση. Ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέστησε την ενημέρωση καθημερινή συνήθεια για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και η διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού έγινε δύναμη που του εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στην τηλεθέαση, με ρεκόρ επιδόσεων».

