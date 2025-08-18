Μια ανατροπή και μια έκπληξη, πάλι, στη μοιρασιά τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου (16,17/8) στα κανάλια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Mega, το Σαββατο, «έσπασε» το σερί παραμονής στην κορυφή της τηλεθέασης που είχε από τις 28 Ιουλίου ο Alpha το μερίδιο του οποίου ήταν κατά μόλις 0,4% μικρότερος από εκείνο του καναλιού της Καλλιθέας.
Στα αξιοσημείωτα η νέα υψηλή επίδοση της ΕΡΤ1, η οποία πάντως δεν υπερέβη εκείνη (7,9%) που είχε καταφέρει το κρατικό κανάλι πριν από ακριβώς οκτώ ημέρες.
Την Κυριακή επέστρεψε στην γνωστή του θέση ο Alpha με αύξηση κατά σχεδόν δύο μονάδες του μεριδίου του, ανοδικά κινήθηκε και το Mega, αλλά και ο ΣΚΑΪ με βελτιωμένη επίδοση, από το Σάββατο, σχημάτισε ένα καρέ ημερών με δυναμική άνω του 10%, σύμφωνα με τη Nielsen.
