Μια ανατροπή και μια έκπληξη, πάλι, στη μοιρασιά τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου (16,17/8) στα κανάλια

Το Mega, το Σαββατο, «έσπασε» το σερί παραμονής στην κορυφή της τηλεθέασης που είχε από τις 28 Ιουλίου ο Alpha το μερίδιο του οποίου ήταν κατά μόλις 0,4% μικρότερος από εκείνο του καναλιού της Καλλιθέας.

Στα αξιοσημείωτα η νέα υψηλή επίδοση της ΕΡΤ1, η οποία πάντως δεν υπερέβη εκείνη (7,9%) που είχε καταφέρει το κρατικό κανάλι πριν από ακριβώς οκτώ ημέρες.

Την Κυριακή επέστρεψε στην γνωστή του θέση ο Alpha με αύξηση κατά σχεδόν δύο μονάδες του μεριδίου του, ανοδικά κινήθηκε και το Mega, αλλά και ο ΣΚΑΪ με βελτιωμένη επίδοση, από το Σάββατο, σχημάτισε ένα καρέ ημερών με δυναμική άνω του 10%, σύμφωνα με τη Nielsen.

