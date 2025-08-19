search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 19:00
19.08.2025 17:08

Ο Alpha συνέχισε να ηγείται της κούρσας τηλεθέασης (18/8)

19.08.2025 17:08
Ανέβασαν «στροφές» Alpha και Mega τη Δευτέρα αλλά και ο ΑΝΤ1 που επέστρεψε στα διψήφια μερίδια, συνθέτοντας την τριάδα με τις περισσότερες προτιμήσεις.

Ο ΣΚΑΪ ανέπτυξε δυναμική παρόμοια με εκείνη της προπερασμένης Δευτέρας, ενώ το Open με την έκτακτη ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό από τη συνάντηση κορυφής στον Λευκό Οίκο, πάλι συγκέντρωσε την προσοχή αρκετών διαμορφώνοντας μερίδιο κοντά στο 7%.

