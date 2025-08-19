ΑΝΤ1: «Κλεφτές ματιές» από τα γυρίσματα της περιπετειώδους σειράς «Ο δικαστής» (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Από την πρώτη ανάγνωση σεναρίου για τη νέα δραματική σειρά «Ο δικαστής» του ΑΝΤ1+, με στοιχεία κοινωνικού θρίλερ, στα πρώτα γυρίσματα σκηνών.
Ο φωτογραφικός φακός «τρύπωσε» και απαθανάτισε στιγμιότυπα «μεταφέροντας» την ατμόσφαιρα και τη συναισθηματική κατάσταση των χαρακτήρων. Η ένταση, η αγωνία, ο θυμός, η τρυφερότητα και η συγκίνηση γίνονται εικόνα.
Εκεί, μπροστά από τις κάμερες ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Νίκος Ψαρράς, ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, η Νάντια Σπηλιωτοπούλου, η Αθηνά Ροδίτου, ο Νίκος Πουρσανίδης, η Μαριάννα Πολυχρονίδη και πολλοί άλλοι ηθοποιοί συνέθεσαν το «σύμπαν» του άτεγκτου δικαστή ο οποίος έχοντας στους ώμους την ευθύνη για την τήρηση του Νόμου, βλέπει τον κόσμο, στον οποίο ζει να καταρρέει όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Το καθήκον και η πατρική αγάπη έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση.
