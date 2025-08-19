search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 15:35
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 14:32

ΑΝΤ1: «Κλεφτές ματιές» από τα γυρίσματα της περιπετειώδους σειράς «Ο δικαστής» (photos)

19.08.2025 14:32
ant1_dikastis_1

Από την πρώτη ανάγνωση σεναρίου για τη νέα δραματική σειρά «Ο δικαστής» του ΑΝΤ1+, με στοιχεία κοινωνικού θρίλερ, στα πρώτα γυρίσματα σκηνών.

Ο φωτογραφικός φακός «τρύπωσε» και απαθανάτισε στιγμιότυπα «μεταφέροντας» την ατμόσφαιρα και τη συναισθηματική κατάσταση των χαρακτήρων. Η ένταση, η αγωνία, ο θυμός, η τρυφερότητα και η συγκίνηση γίνονται εικόνα.

Εκεί, μπροστά από τις κάμερες ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Νίκος Ψαρράς, ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, η Νάντια Σπηλιωτοπούλου, η Αθηνά Ροδίτου, ο Νίκος Πουρσανίδης, η Μαριάννα Πολυχρονίδη και πολλοί άλλοι ηθοποιοί συνέθεσαν το «σύμπαν» του άτεγκτου δικαστή ο οποίος έχοντας στους ώμους την ευθύνη για την τήρηση του Νόμου, βλέπει τον κόσμο, στον οποίο ζει να καταρρέει όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Το καθήκον και η πατρική αγάπη έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης:

«House Of Guinness»: Ο δημιουργός του «Peaky Blinders» παρουσιάζει την αυτοκρατορία της οικογένειας Γκίνες (photos)

Netflix: Παράγγειλε δεύτερο κύκλο επεισοδίων της αγγλικής αστυνομικής σειράς «Dept Q»

Netflix: Ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τους κινδύνους για την υγεία παικτών ριάλιτι με παχύσαρκους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ethniki-odos_antitheto-revma_1908_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική οδό (video)

trump_oval_room_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ουκρανία και το άρθρο 5

macron tilediaskepsi
ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία – Σε Γενεύη ή Βουδαπέστη η τριμερής

GNA_GENNIMATAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρ. Παναγιωτόπουλος για πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»: «Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη»

TaylorSwift_podcast
ΜΟΥΣΙΚΗ

Taylor Swift: Πήγε καλεσμένη στο podcast του συντρόφου της και έσπασε τα ρεκόρ!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 15:34
ethniki-odos_antitheto-revma_1908_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική οδό (video)

trump_oval_room_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ουκρανία και το άρθρο 5

macron tilediaskepsi
ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία – Σε Γενεύη ή Βουδαπέστη η τριμερής

1 / 3