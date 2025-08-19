ΑΝΤ1: «Κλεφτές ματιές» από τα γυρίσματα της περιπετειώδους σειράς «Ο δικαστής» (photos)

Από την πρώτη ανάγνωση σεναρίου για τη νέα δραματική σειρά «Ο δικαστής» του ΑΝΤ1+, με στοιχεία κοινωνικού θρίλερ, στα πρώτα γυρίσματα σκηνών.

Ο φωτογραφικός φακός «τρύπωσε» και απαθανάτισε στιγμιότυπα «μεταφέροντας» την ατμόσφαιρα και τη συναισθηματική κατάσταση των χαρακτήρων. Η ένταση, η αγωνία, ο θυμός, η τρυφερότητα και η συγκίνηση γίνονται εικόνα.

Εκεί, μπροστά από τις κάμερες ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Νίκος Ψαρράς, ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, η Νάντια Σπηλιωτοπούλου, η Αθηνά Ροδίτου, ο Νίκος Πουρσανίδης, η Μαριάννα Πολυχρονίδη και πολλοί άλλοι ηθοποιοί συνέθεσαν το «σύμπαν» του άτεγκτου δικαστή ο οποίος έχοντας στους ώμους την ευθύνη για την τήρηση του Νόμου, βλέπει τον κόσμο, στον οποίο ζει να καταρρέει όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Το καθήκον και η πατρική αγάπη έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση.

