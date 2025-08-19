Netflix: Ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τους κινδύνους για την υγεία παικτών ριάλιτι με παχύσαρκους

Το «Fit for TV: The reality of the Biggest Loser»- στα ελληνικά «The Biggest Loser: Το Ριάλιτι και η Πραγματικότητα»- του Netflix το οποίο ανέβηκε τον 15αύγουστο, επαναφέρει στο προσκήνιο το αμφιλεγόμενο σκληρό ριάλιτι «The biggest loser» του δικτύου NBC, ο πρώτος κύκλος του οποίου προβλήθηκε το 2004 και παρότι προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις για τις δοκιμασίες και τους κινδύνους υγείας των συμμετεχόντων και δέχθηκε σκληρή κριτική εντούτοις συνέχισε για 18 σεζόν!

Το ριάλιτι (παρ)ακολουθούσε διαγωνιζόμενους που ανταγωνιζόνταν για να χάσουν το περισσότερο βάρος που θα μπορούσαν στην διάρκεια των επεισοδίων του προγράμματος με την καθοδήγηση διάσημων, στις ΗΠΑ, γυμναστών και άλλων ειδικών, με έπαθλο 250.000 δολάρια. Νικητής εκείνος που θα είχε καταφέρει την μεγαλύτερη απώλεια βάρους.

Όσοι ασχολούνταν με την τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του 2000 θυμούνται αναμφίβολα την έκρηξη των ριάλιτι σόου που ξεκίνησε φαινομενικά με την άφιξη του «Survivor» στο CBS το 2000.

Ακολούθησαν χρόνια με παράξενα, προκλητικά ριάλιτι σόου, σχεδιασμένα, τουλάχιστον εν μέρει, για να σταματήσουν το ζάπινγκ με το τηλεχειριστήριο.

Το «The biggest loser» δεν παρέκλινε του κανόνα. Και παρά το ιλουστρασιόν περίβλημα ήταν ένα σκληρό ριάλιτι που μεταχειριζόταν τους συμμετέχοντας σαν πειραματόζωα.

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix το οποίο ολοκληρώνεται σε τρία μέρη θέτει το ερώτημα: Ήταν το «The Biggest Loser» κατάλληλο για την τηλεόραση; Παράλληλα αποκαλύπτει τους κινδύνους για την υγεία των διαγωνιζομένων, την έλλειψη μετέπειτα φροντίδας και τον πολιτισμικό αντίκτυπο των τηλεοπτικών εκπομπών για την απώλεια βάρους στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Πρώην διαγωνιζόμενοι και στελέχη της παραγωγής του ριάλιτι αποκαλύπτουν τη σκληρή, ολέθρια, πραγματικότητα πίσω από την επιτυχία του «The Biggest Loser» σ’ αυτήν την προκλητική σειρά ντοκιμαντέρ.

Από την αρχή, οι ειδικοί σε θέματα φυσικής κατάστασης και παχυσαρκίας παραπονέθηκαν ότι τα ποσοστά απώλειας βάρους στην εκπομπή ήταν ανθυγιεινά και ακατάλληλα, και ότι ορισμένα από τα προγράμματα προπόνησης φαίνονταν υπερβολικά ακραία και επικίνδυνα για τους διαγωνιζόμενους.

Πράγματι, το ενημερωτικό υλικό του Netflix καταγράφει τη μία αμφιλεγόμενη κατάσταση μετά την άλλη. Για παράδειγμα, η σεζόν 15 παρουσίασε μία από τις πιο δραστικές απώλειες βάρους σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Η νικήτρια της σεζόν, ύψους 1,63 μ., ξεκίνησε τον διαγωνισμό με βάρος 118 κιλά και τελείωσε τη σεζόν με 47,6 κιλά, χάνοντας περίπου το 60% του σωματικού της βάρους σε μόλις 30 εβδομάδες.

Άλλες αντιπαραθέσεις και περιστατικά στιγμάτισαν τη σειρά. Ένα από αυτά είχε να κάνει με τις κατηγορίες ότι οι προπονητές της εκπομπής παρείχαν συμπληρώματα καφεΐνης στους διαγωνιζόμενους για να εντείνουν τις προπονήσεις τους και να επιταχύνουν την απώλεια βάρους τους.

Σε ένα άλλο περιστατικό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 8ης σεζόν, η Τρέισι Γιουκις κατέρρευσε κατά τη διάρκεια μιας έντονης άσκησης και έπρεπε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η διαγωνιζόμενη εξιστορεί στην τηλεοπτική κάμερα ότι κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα δρόμου και αργότερα έμαθε ότι έπασχε από ραβδομυόλυση , μια σπάνια και επικίνδυνη μυϊκή πάθηση.

Μέσα από συνεντεύξεις και προσωπικές μαρτυρίες, το «Fit for TV» αναδεικνύει το σωματικό και συναισθηματικό κόστος του διαγωνισμού, δείχνοντας πώς οι συμμετέχοντες συχνά δυσκολεύονταν πολύ μετά το τέλος των γυρισμάτων.

Όσοι έλαβαν μέρος στο επίμαχο τηλεοπτικό πρόγραμμα «The Biggest Loser» αποκαλύπτουν «τις ακραίες δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκαν προκειμένου να χάσουν βάρος και τις επιπτώσεις με τις οποίες ζουν από τότε – από διατροφικές διαταραχές έως προβλήματα ψυχικής υγείας», αναφέρει το Netflix.

