19.08.2025

«House Of Guinness»: Ο δημιουργός του «Peaky Blinders» παρουσιάζει την αυτοκρατορία της οικογένειας Γκίνες (photos)

19.08.2025
guiness_1908_1920-1080_new
credit: Netflix

Η νέα δραματική σειρά «House Of Guinness» του Στίβεν Νάιτ (Steven Knight), δημιουργού του «Peaky Blinders» θα κάνει πρεμιέρα τον επόμενο μήνα, όπως ανακοινώθηκε από το Netflix, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες με τους πρωταγωνιστές.

Η επερχόμενη σειρά του Netflix, η οποία ανακοινώθηκε πέρυσι, διαδραματίζεται στον 19ο αιώνα και ακολουθεί την οικογένεια ζυθοποιών μετά τον θάνατο του πατριάρχη Μπέντζαμιν Γκίνες.

Ειδικότερα εξερευνά την «εκτεταμένη επίδραση της κληρονομιάς του στη ζωή των τεσσάρων ενήλικων παιδιών του Άρθουρ, Έντουαρντ, Άννα και Μπεν».

Τους κεντρικούς χαρακτήρες υποδύονται οι Άντονι Μπόιλ (Anthony Boyle), Λούις Πάρτριτζ (Louis Partridge), Τζέιμς Νόρτον (James Norton), Τζακ Γκλίσον (Jack Gleeson), Φίον Ο’Σι (Fionn O’Shea), Νίαμ ΜακΚόρμακ (Niamh McCormack).

Η σειρά οκτώ επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου με τις πρώτες φωτογραφίες και μια αφίσα να δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε δηλώσεις για τη σειρά στο Tudum ο Στίβεν Νάιτ ανέφερε: «Είναι η εξαιρετική ιστορία μιας οικογένειας που τυχαίνει να είναι οι κληρονόμοι της μεγαλύτερης ζυθοποιίας στον κόσμο».

«Είναι νέοι και τους έχει ανατεθεί το καθήκον να αναλάβουν αυτό το απίστευτα επιτυχημένο brand. Η πρώτη προτεραιότητα είναι: “Μην τα κάνετε θάλασσα”. Και η δεύτερη προτεραιότητα είναι: “Να κάνουμε την Guinness ακόμα μεγαλύτερη”» σημείωσε.

