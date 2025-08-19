search
Netflix: Παράγγειλε δεύτερο κύκλο επεισοδίων της αγγλικής αστυνομικής σειράς «Dept Q»

seires new

Όταν «ανέβηκε» στο Netflix η αστυνομική σειρά μυστηρίου και βρετανικού χιούμορ «Dept Q», παρέμεινε για έξι εβδομάδες στην παγκόσμια δεκάδα των πιο δημοφιλών σειρών του.

Αναμενόμενο ήταν η συνδρομητική πλατφόρμα να δώσει παραγγελία για μια νέα σεζόν.

Όλη η ομάδα των ετερόκλητων (αντι)ηρώων θα είναι παρούσα. Και ο επιθεωρητής Καρλ Μορκ και ο Άκραμ και η Ρόουζ και ο Χάρντι οι οποίοι καθένας με τον τρόπο του κέρδισαν την αγάπη των τηλεθεατών και έγιναν δημοφιλείς.

Όπως στην πρώτη σεζόν του «Dept Q», έτσι και στη δεύτερη η υπόθεση του νέου κύκλου επεισοδίων θα διαδραματιστεί στο Εδιμβούργο.

Η δεύτερη σεζόν ακολουθεί τον Μορκ ως επικεφαλής μιας ετερόκλητης ομάδας αστυνομικών που έχει για έδρα της τα παλιά αποδυτήρια στο υπόγειο αστυνομικού τμήματος στην πρωτεύουσα της Σκωτίας. Και αυτή τη φορά η ιδιότυπη αστυνομική μονάδα θα αναλάβει υποθέσεις που μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούνταν άλυτες.

«Θέλω να ευχαριστήσω το Netflix που μας έδωσε την ευκαιρία να ερευνήσουμε περαιτέρω τις ιστορίες του Τμήματος Q», δήλωσε ο Μάθιου Γκουντ, ο ιδιορρυθμός Καρλ Μόρκ της σειράς.

«Έχουμε ένα υπέροχο καστ και συνεργείο, με επικεφαλής τον ιδιοφυήΣκοτ Φρανκk. Ανυπομονώ να διαβάσω τα αποτελέσματα της μαγικής του πέννας».

«Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Τμήμα Q για δεύτερη σεζόν. Εμείς στην Left Bank Pictures περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Σκότ για το alter ego του, τον Κάρλ Μορκ και τα άλλα μέλη της εκκεντρικής ομάδας αστυνιμικών.

Χαιρετίζουμε το θάρρος της Netflix να τους… αφήσει ελεύθερους για άλλη μια φορά».

Η σειρά αποτελεί προσαρμογή των αστυνομικών μυθιστορημάτων του Δανού συγγραφέα, Γιούσι Άντλερ Όλσεν.

