20.08.2025 12:37

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

livathinou_2008_1460-820_new
credit: Facebook/@Άννα Λιβαθυνού

Εκεί που όλα ήταν -φαινομενικά- σεταρισμένα για τη νέα σεζόν στο Action24 αίσθηση προκάλεσε η απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας καθημερινής ενημερωτικής εκπομπής η οποία μάλιστα ήταν από την πρώτη ημέρα επαναλανσαρίσματος του σταθμού με το ενημερωτικό DNA.

Η Άννα Λιβαθυνού δεν θα είναι από τον άλλο μήνα στη θέση της ως παρουσιάστρια στην ενημερωτική εκπομπή «Πρωινή ζώνη» -πρόκειται να κάνει πρεμιέρα την 1η Σεπτεμβρίου- με τον Νίκο Υποφάντη ο οποίος προωθήθηκε στην πολύ πρωινή εκπομπή, από την εκπομπή «Action τώρα», έπειτα από την μετακίνηση του Γιώργου Κακούση στην ΕΡΤ και το ΕΡΤNews.

Θρυλείται πως αιτία αποχώρησης της δημοσιογράφου δεν ήταν πρόταση από τον ανταγωνισμό αλλά διαφοροποιήσεις σε παραμέτρους της εκπομπής που απείχαν από το αξιακό σύστημα της Λιβαθηνού.

