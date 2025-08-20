search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 12:02
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 11:23

Eurovision 2026: Στη Βιέννη θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού – Το πρόγραμμα (videos)

20.08.2025 11:23
Vienna2026_121416May_16x9_0

Στη Βιέννη θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision το 2026, όπως ανακοίνωσαν σήμερα, Τετάρτη, η EBU και ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF.

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο Wiener Stadthalle, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα της Αυστρίας, και οι ημιτελικοί νωρίτερα την ίδια εβδομάδα, την Τρίτη 12 Μαΐου και την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF θα διοργανώσει τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς μετά τη νίκη του JJ στη Βασιλεία στις 17 Μαΐου με το «Wasted Love», χαρίζοντας στη χώρα του την τρίτη της νίκη στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Η Βιέννη κατατάσσεται στην 4η θέση με την Κοπεγχάγη, το Μάλμε και τη Στοκχόλμη στην κατάταξη των πόλεων που έχουν φιλοξενήσει τη Eurovision περισσότερες φορές. Μόνο το Δουβλίνο, το Λονδίνο και η πόλη του Λουξεμβούργου έχουν φιλοξενήσει περισσότερους διαγωνισμούς.

Η Βιέννη φιλοξένησε τον πρώτο Διαγωνισμό που διεξήχθη στην Αυστρία το 1967, μετά τη νίκη του Udo Jürgens με το «Merci Chérie» το 1966. Φιλοξένησε επίσης τον 60ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2015, μετά τη νίκη της Conchita Wurst το 2014 με το «Rise Like A Phoenix». Το 2026 θα είναι η τρίτη φορά.

Διαβάστε επίσης:

Τεχνητή Νοημοσύνη Google: Γκρίνιες και «βολές» από εκδότες ΜΜΕ ΗΠΑ-Βρετανίας ότι βλάπτει την επισκεψιμότητα των sites

«Μαγνήτης» τηλεθέασης για την εποχή το «Σόι σου» – Πρώτη επιλογή και την Δευτέρα (18/8)

Ο Alpha συνέχισε να ηγείται της κούρσας τηλεθέασης (18/8)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parking new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τιμές ρεκόρ για θέσεις πάρκινγκ στην Αθήνα: Μια θέση φτάνει να κοστίζει όσο… ένα διαμέρισμα

kidman_kores
LIFESTYLE

Nicole Kidman: Σπάνιες φωτογραφίες με τις δύο μικρότερες κόρες της – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

portara new
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα – Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

mikrofona_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα: «Δεν υπάρχει λογοκρισία, απέφευγαν δυσάρεστες ειδήσεις τα ΜΜΕ»

farantouris_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ζητά ο Νικόλας Φαραντούρης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 12:01
parking new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τιμές ρεκόρ για θέσεις πάρκινγκ στην Αθήνα: Μια θέση φτάνει να κοστίζει όσο… ένα διαμέρισμα

kidman_kores
LIFESTYLE

Nicole Kidman: Σπάνιες φωτογραφίες με τις δύο μικρότερες κόρες της – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

portara new
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα – Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

1 / 3