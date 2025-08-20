Eurovision 2026: Στη Βιέννη θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού – Το πρόγραμμα (videos)

Στη Βιέννη θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision το 2026, όπως ανακοίνωσαν σήμερα, Τετάρτη, η EBU και ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF.

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο Wiener Stadthalle, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα της Αυστρίας, και οι ημιτελικοί νωρίτερα την ίδια εβδομάδα, την Τρίτη 12 Μαΐου και την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF θα διοργανώσει τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς μετά τη νίκη του JJ στη Βασιλεία στις 17 Μαΐου με το «Wasted Love», χαρίζοντας στη χώρα του την τρίτη της νίκη στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Η Βιέννη κατατάσσεται στην 4η θέση με την Κοπεγχάγη, το Μάλμε και τη Στοκχόλμη στην κατάταξη των πόλεων που έχουν φιλοξενήσει τη Eurovision περισσότερες φορές. Μόνο το Δουβλίνο, το Λονδίνο και η πόλη του Λουξεμβούργου έχουν φιλοξενήσει περισσότερους διαγωνισμούς.

Η Βιέννη φιλοξένησε τον πρώτο Διαγωνισμό που διεξήχθη στην Αυστρία το 1967, μετά τη νίκη του Udo Jürgens με το «Merci Chérie» το 1966. Φιλοξένησε επίσης τον 60ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2015, μετά τη νίκη της Conchita Wurst το 2014 με το «Rise Like A Phoenix». Το 2026 θα είναι η τρίτη φορά.

