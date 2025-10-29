ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας «διχάζει» την Κουμουνδούρου – Αλαλούμ με τον όρο «συμπόρευση» και ο φοβος της διάλυσης

Συνεχίζονται τα απόνερα της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας την προηγούμενη Πέμπτη με διάφορα κεντρικά στελέχη να προσπαθούν να εξηγήσουν τις διάφορες πτυχές της απόφασης για Τσίπρα που ελήφθη τρεις εβδομάδες μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική ομάδα και την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αν και η απόφαση κάνει λόγο για παράλληλες πορείες με τον Αλέξη Τσίπρα που «οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου», αρχικώς το πνεύμα της απόφασης διέρρευσε πριν λήξει η συνεδρίαση, ως «συμπόρευση». Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν επίμονες διευκρινίσεις στη συνέχεια, η απόφαση της ΠΓ αποτυπώθηκε στη δημόσια συζήτηση ως «συμπόρευση» κάτι για το οποίο πρόσωπα από το «πολακικό μπλοκ» εκδηλώνουν ενόχληση.

Μιλώντας στο κανάλι One το βράδυ της Δευτέρας το μέλος της ΠΓ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, έδωσε τη διάσταση ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για «συμπόρευση» με ένα κόμμα που δεν είναι υπαρκτό ακόμα.

Άλλοι δείχνουν να μην εντοπίζουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των όρων «συμπόρευση» και «σύγκλισης» και είναι ενδεικτικό ότι ο Γραμματέας της ΚΕ Στέργιος Καλπάκης, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο Action 24 σημείωσε: «συμπόρευση, συνεργασία, σύγκλιση, δε θα κολλήσω στις λέξεις».

Σε κάθε περίπτωση η «σύγκλιση» σε έναν κοινό στόχο και ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, δείχνει να καλύπτει περισσότερο το σύνολο των στελεχών, ακόμη και αυτούς που διαφώνησαν με την απόφαση, στο βαθμό που φαίνεται να ανησυχούν πως τα περί «συμπόρευσης» εκπέμπουν πιο πολύ μια εικόνα «προσάρτησης» στο «άρμα» του Τσίπρα και του πιθανού κόμματός του. Τη στιγμή που δείχνουν να αντιλαμβάνονται την κίνησή του, όπως είπε ο Παύλος Πολάκης, ως κίνηση που «διασπά και αδυνατίζει τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Οφείλουμε να συγκλίνουμε σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα με υπερβάσεις, διότι αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος από τις Σέρρες συμπληρώνοντας πως δεν πρέπει να χάνεται άλλος χρόνος, «πρέπει να χάνουμε χρόνο. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και πολιτική σύνθεση».

Πάντως, μεγαλύτερο μέλημα για στελέχη της πλειοψηφίας είναι να εξηγήσουν το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ή εν πάση περιπτώσει επικύρωσε (ως συλλογική απόφαση)τα όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή έλεγε δημόσια ο Φάμελλος, ότι θα «συγκλίνει» ή θα συμπορευτεί με τον πρώην πρωθυπουργό τη στιγμή που ο τελευταίος αποχώρησε από το κόμμα.

«Είναι δυνατόν να μιλάμε για συνεργασία με Ανδρουλάκη και ΝεΑρ και όχι με Τσίπρα;»

«Για εμάς η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, παράγει αποτελέσματα και για τον χώρο μας και πιθανόν και για το πολιτικό σύστημα της χώρας συνολικά. Μπαίνει ένα ερώτημα λοιπόν. Εμείς, από εδώ και πέρα, πώς τοποθετούμαστε αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα; Είναι αντίπαλός μας, είναι εχθρός μας ή είναι σύντροφός μας και θέλουμε να έχουμε κοντινές περπατησιές; Εγώ λέω το δεύτερο. Είναι σύντροφος και θέλουμε να είμαστε σε κοντινές διαδρομές». Τα παραπάνω ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης μιλώντας τη Δευτέρα στα Παραπολιτικά FM 90,1. Προσθέτοντας τα εξής: «Από κει και πέρα έχουμε κάνει μία πρόταση να έχουμε κοινή εκλογική κάθοδο και με τη Νέα Αριστερά και με το ΠΑΣΟΚ. Είναι δυνατόν να μην έχουμε τη γνώμη, ότι σε αυτό θα πρέπει να απευθυνόμαστε σε όλους; Προφανώς όταν και ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί έτσι φαίνεται, κάνει κάποια κίνηση και στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο είμαστε τόσα χρόνια μαζί»;

Επίσης, ο Γραμματέας της Κ.Ε. Στέργιος Καλπάκης σε συνέντευξή του στη ΕΦΣΥΝ εξήγησε αφενός ότι ο Σ. Φάμελλος από την πρώτη στιγμή της παραίτησης Τσίπρα αναφέρθηκε σε μη αντιπαραθετική σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό επομένως, «δεν υπήρξε κάποια αλλαγή θέσης στην κεντρική γραμμή του κόμματος», και «το στοιχείο που πρόσθεσε η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας είναι η αναγνώριση ότι έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα τα οποία κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει», κάτι που θα τον οδηγούσε στην «περιχαράκωση».

Επιπρόσθετα, επανέλαβε, πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε γραμμή υψηλών τόνων «ή ακόμα χειρότερα υιοθετούσαμε τις φωνές περί διάσπασης», απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό που έκανε τον κόμμα «κυβερνώσα αριστερά», θα είχε «ισχυρές φυγόκεντρες τάσεις», γιατί ο κόσμος της βάσης έχει κουραστεί από τις εντάσεις και επιζητά συνθέσεις. Στη συνέντευξή του στο Action 24 είπε επιπλέον πως όταν το κόμμα μιλά για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρουλάκη, είναι παράλογο να έχει άλλη τοποθέτηση για τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, που άλλωστε αναμένεται πως θα κινηθεί στον προοδευτικό χώρο.

