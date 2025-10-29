Δημοσκόπηση Interview: Νέες εκλογές αν δεν προκύψει κυβέρνηση υποστηρίζει η πλειοψηφία – Εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χωρίς σημαντικές μεταβολές για τα μεγάλα κόμματα, αλλά και με ένα σοκαριστικό εύρημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιεύτηκε η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Politic.gr.
Η ΝΔ διατηρεί το προβάδισμα με χαμηλά ωστόσο ποσοστά, με το ΠΑΣΟΚ σταθερά δεύτερο και τα υπόλοιπα κόμματα να εμφανίζουν απώλειες.
Η είδηση από την δημοσκόπηση είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός Βουλής στην πρόθεση ψήφου για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση λαμβάνει 2,6%, ενώ οριακά με 3,2% μπαίνει στη Βουλή στην εκτίμηση ψήφου. Οσον αφορά την πρόθεση, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 13%, ενώ η Ελληνική Λύση υποχωρεί στο 6,4% και ακολουθούν ΚΚΕ με 5,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, Κίνημα Δημοκρατίας και Φωνή Λογικής με 4%, ΜέΡΑ25 με 3,5% και ΣΥΡΙΖΑ 2,6%.
Ενδιαφέρον έχει η άποψη των πολιτών στο ενδεχόμενο να μην σχηματιστεί αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Η πλειοψηφία, σε ποσοστό 45% θεωρεί πως πρέπει να γίνουν νέες εκλογές, ενώ αντίθετα, το 22% είναι υπέρ της συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.
Ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά οι συνδυασμοί ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά (9%), ΝΔ – Φωνής Λογικής (7%), ενώ τα σενάρια ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ – Ελληνική Λύση – Φωνή Λογικής και ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά – ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν από 3% το καθένα.
Οσον αφορά το «Μητσοτάκης ή χάος» οι πολίτες επιλέγουν το… χάος σε ποσοστό 42%, έναντι 30% του Κ. Μητσοράκη και 28% πάει σε κάτι «άλλο» το οποίος σημαίνει είτε συνασπισμός κομμάτων, είτε οικουμενική κυβέρνηση ή αλλαγή πολιτικών αρχηγών.
Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», προηγείται η απάντηση «Κανέναν» με 32,3%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,1%.
Επίσης, 6 στους 10 βλέπουν ότι η οικονομία είναι στα ίδια… χάλια, ενώ στο ερώτημα ποιος… κυβερνάει αυτόν τον τόπο -κλέβοντας την ατάκα του Κωνσταντίνου Καραμανλή- το 49% λέει «οι οικονομικά ισχυροί και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα», ενώ ακολουθούν «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός» (21%), οι «Βρυξέλλες» (15%) και ο… «κανείς, η χώρα λειτουργεί χωρίς πραγματικά διακυβέρνηση» (8%).
Διαβάστε επίσης:
ΠΑΣΟΚ για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ο κ. Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται σε απευθείας μετάδοση»
Επιχείρηση «σιωπή»: Μετά τον Άγνωστο Στρατιώτη η κυβέρνηση θέλει… ησυχία και στις επετείους Πολυτεχνείου και Γρηγορόπουλου
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα μπλόκα οι αγρότες, στα… χαρακώματα η κυβέρνηση, στο Υπουργικό η ενσωμάτωση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.