ΠΟΛΙΤΙΚΗ

29.10.2025 11:20

Δημοσκόπηση Interview: Νέες εκλογές αν δεν προκύψει κυβέρνηση υποστηρίζει η πλειοψηφία – Εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση

29.10.2025 11:20
evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new

Χωρίς σημαντικές μεταβολές για τα μεγάλα κόμματα, αλλά και με ένα σοκαριστικό εύρημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιεύτηκε η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Politic.gr.

Η ΝΔ διατηρεί το προβάδισμα με χαμηλά ωστόσο ποσοστά, με το ΠΑΣΟΚ σταθερά δεύτερο και τα υπόλοιπα κόμματα να εμφανίζουν απώλειες.

Η είδηση από την δημοσκόπηση είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός Βουλής στην πρόθεση ψήφου για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση λαμβάνει 2,6%, ενώ οριακά με 3,2% μπαίνει στη Βουλή στην εκτίμηση ψήφου. Οσον αφορά την πρόθεση, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 13%, ενώ η Ελληνική Λύση υποχωρεί στο 6,4% και ακολουθούν ΚΚΕ με 5,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, Κίνημα Δημοκρατίας και Φωνή Λογικής με 4%, ΜέΡΑ25 με 3,5% και ΣΥΡΙΖΑ 2,6%.

«Εκλογές ξανά» σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, «χάος» αντί Μητσοτάκη

Ενδιαφέρον έχει η άποψη των πολιτών στο ενδεχόμενο να μην σχηματιστεί αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Η πλειοψηφία, σε ποσοστό 45% θεωρεί πως πρέπει να γίνουν νέες εκλογές, ενώ αντίθετα, το 22% είναι υπέρ της συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά οι συνδυασμοί ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά (9%), ΝΔ – Φωνής Λογικής (7%), ενώ τα σενάρια ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ – Ελληνική Λύση – Φωνή Λογικής και ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά – ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν από 3% το καθένα.

Οσον αφορά το «Μητσοτάκης ή χάος» οι πολίτες επιλέγουν το… χάος σε ποσοστό 42%, έναντι 30% του Κ. Μητσοράκη και 28% πάει σε κάτι «άλλο» το οποίος σημαίνει είτε συνασπισμός κομμάτων, είτε οικουμενική κυβέρνηση ή αλλαγή πολιτικών αρχηγών.

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», προηγείται η απάντηση «Κανέναν» με 32,3%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,1%.

Επίσης, 6 στους 10 βλέπουν ότι η οικονομία είναι στα ίδια… χάλια, ενώ στο ερώτημα ποιος… κυβερνάει αυτόν τον τόπο -κλέβοντας την ατάκα του Κωνσταντίνου Καραμανλή- το 49% λέει «οι οικονομικά ισχυροί και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα», ενώ ακολουθούν «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός» (21%), οι «Βρυξέλλες» (15%) και ο… «κανείς, η χώρα λειτουργεί χωρίς πραγματικά διακυβέρνηση» (8%).

