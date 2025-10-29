ΠΑΣΟΚ για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ο κ. Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται σε απευθείας μετάδοση»

Το μόνο που άλλαξε με την τροπολογία του Άγνωστου Στρατιώτη είναι η… σύμβαση με το υπουργείο Αμυνας και ιδιωτών για τη καθαριότητα. Αυτό σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος επιτέθηκε στον Παύλο Μαρινάκη για ένα σχόλιό του για τη σύλληψη μίας γυναίκας που πήγε και έκατσε πάνω από το μνημείο.

«Ο κ. Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση. Δήλωσε ότι χωρίς την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση, η αστυνομία δεν θα μπορούσε να απομακρύνει την κυρία που είχε καθίσει πάνω στο κενοτάφιο ή κάποιον που θα έγραφε με σπρέι. Ως δικηγόρος αγνοεί ότι ο Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 191Α προβλέπει ποινές φυλάκισης για όποιον ρυπαίνει, φθείρει ή προσβάλλει τόπους ιδιαίτερης εθνικής σημασίας» είπε αρχικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Τίποτα δεν άλλαξε με την τροπολογία πέραν της χορήγησης δυνατότητας σύναψης συμβάσεων μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και ιδιωτών για την καθαριότητα και της αντισυνταγματικής απαγόρευσης συναθροίσεων στον χώρο μπροστά από το μνημείο. Το μόνο ακριβές στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι η τροπολογία χρειαζόταν για να “είναι όλοι στην ίδια σελίδα”, δηλαδή το Μαξίμου, ο Ν. Δένδιας και ο Μ. Χρυσοχοΐδης» πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας τον ισχυρισμό του Π. Μαρινάκη ότι με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης μεγαλώνει η πίτα, «τα σχόλια περιττεύουν».

«Η Ελλάδα το 2024 επί Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πρωταθλήτρια στη γραφειοκρατία, πρώτη των πρώτων στο κόστος στέγασης και παραμένει ουραγός στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται συνεχώς, οι κατασχέσεις λογαριασμών στραγγαλίζουν την επιχειρηματικότητα, οι συντάξεις μένουν καθηλωμένες ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν πλεονάσματα. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή σελίδας και αυτό δεν μπορεί να το προσφέρει μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά, αναξιοπιστία και πελατειασμό» σχολίασε.

