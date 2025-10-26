search
26.10.2025 20:48

Γυναίκα έκατσε μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και οι αστυνομικοί την απομάκρυναν

Μία γυναίκα έκατσε σήμερα το απόγευμα μπροστά στο στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Περίπου στις 19:00 η γυναίκα, κρατώντας ένα μουσικό όργανο, έκατσε οκλαδόν πάνω από το μνημείο, με τους αστυνομικούς στο σημείο να την βλέπουν και να την απομακρύνουν.

Σύμφωνα με τον Alpha όταν της ζήτησαν οι αστυνομικοί να απομακρυνθεί, αυτή αρνήθηκε και είπε ότι ήθελε να διαμαρτυρηθεί. Τελικά προσήχθη από τις αρχές.

