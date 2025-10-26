Πυροβολισμοί με νεκρό στον Κίσαμο, στη διάρκεια γιορτής καστάνου – Ταυτοποιήθηκε ο δράστης, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Πανικός προκλήθηκε σε γιορτή κάστανου στον Κίσσαμο Κρήτης καθώς την ώρα της γιορτής έπεσαν πυροβολισμοί.

Ενώ το γλέντι ήταν σε εξέλιξη ένας άνδρας που βρισκόταν στη γιορτή, άρχισε να πυροβολεί με αποτέλεσμα να σκοτώσει ένα άτομο σύμφωνα με το zarpanews.

Προκλήθηκε πανικός με κόσμο να προσπαθεί να φύγει για να αποφύγει τις σφαίρες.

Το ΕΚΑΒ μετέφερε τον 52χρονο που δέχτηκε πυροβολισμούς στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το θύμα δέχτηκε δύο σφαίρες στο στήθος ενώ ήταν στη πίστα και χόρευε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μία γνωστή βεντέτα η οποία έχει να κάνει με οικογενειακές διαφορές και έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Τελευταία φορά πέρυσι σε πυροβολισμούς όπου τελικά δεν είχε σκοτωθεί κανείς.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ενώ ο δράστης που έχει ταυτοποιηθεί, έχει διαφύγει.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

Γκάζι: Η οικογένεια της 16χρονης ζητά να σταματήσει η διαρροή υλικού που αφορά τη κόρη τους

Ξανά στον Άγνωστο Στρατιώτη ο Πάνος Ρούτσι: «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης»