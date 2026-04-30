Delphi Economic Forum – KG LAW Firm: Ταχύτητα, προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου τα ζητούμενα για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα

Τις κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί επενδυτές στην Ελλάδα ανέλυσε ο Θοδωρής Ρακιντζής, Partner στη Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (KG Law Firm) , κατά τη διάρκεια του 11ο Delphi Economic Forum.

Στο πλαίσιο του πάνελ «Growth – Pillars of Transformation: Mapping the Next Era of Greek Economic Growth», ο κ. Ρακιντζής τόνισε ότι οι αλλοδαποί επενδυτές δεν εστιάζουν τόσο στο περιεχόμενο ή την αυστηρότητα του θεσμικού πλαισίου, όσο στον τρόπο και κυρίως τον χρόνο εφαρμογής της νομοθεσίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις διαδικασίες αδειοδότησης και υλοποίησης επενδυτικών έργων, επισημαίνοντας ότι καθυστερήσεις, προσφυγές ή ακυρωτικές ενέργειες που παρεμβάλλονται κατά την εξέλιξη ενός project δύνανται να αυξήσουν σημαντικά το επενδυτικό ρίσκο — ιδίως όταν έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι αναγκαίες εγκρίσεις και η χρηματοδότηση.

Αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη, σημείωσε ότι η ταχύτητα έκδοσης και, κυρίως, εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδη στην ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. ​ Όπως επισήμανε, για έναν επενδυτή — και ιδιαίτερα για έναν αλλοδαπό — δεν αρκεί μόνο η ταχεία έκδοση μιας απόφασης, αλλά πολύ περισσότερο η άμεση, και χωρίς αδικαιολόγητα προσκόμματα, εκτέλεση αυτής. ​ Παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί έναντι χωρών όπου οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες ή ακόμη και ημέρες. ​

​

​Τέλος, ο κ. Ρακιντζής ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη περιορισμού της «υπερποινικοποίησης» στην Ελλάδα, επισημαίνοντας τις αυστηρές ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για μέλη των διοικητικών συμβουλίων, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις εταιρικών οφειλών προς το Δημόσιο, εργατικά ατυχήματα ή καθυστερήσεις στην καταβολή μισθών. Όπως τόνισε, το πλαίσιο αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στην προσέλκυση έμπειρων και ικανών στελεχών από το εξωτερικό.