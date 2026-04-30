ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 16:23
30.04.2026 14:38

«Βουτιά» από τα 126 στα 111 δολάρια το πετρέλαιο μέσα σε δύο ώρες – Σταμάτησε η ζήτηση και έριξαν τις τιμές

Ενα απίθανο σκαμπανέβασμα έκανε σήμερα το πετρέλαιο καθώς μέσα σε δύο ώρες από τα 126 δολάρια το βαρέλι στο Brent, βρέθηκε να υποχωρεί στα 111 δολάρια!

Η αγορά παραμένει σε σοκ από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά η απίστευτη πτώση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, εξηγήθηκε από ειδικούς.

Κυριότερη αφορμή της «βουτιάς» ήταν το γεγονός ότι λόγω των ακραίων τιμών στα 126 δολάρια, η ζήτηση μειώθηκε δραματικά, σε επίπεδο που τους ανάγκασε να ρίξουν χαμηλότερα την τιμή.

Την ίδια ώρα, ρόλο έπαιξε και η ανακοίνωση αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων.

Το αρχικό ράλι του πετρελαίου προκλήθηκε από τον φόβο παρατεταμένου αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και πιθανής νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τον Τραμπ να απειλεί με νέα χτυπήματα. Αυτό εκτόξευσε τις τιμές στο πετρέλαιο, όμως η αγορά αναθεώρησε σύντομα καθώς διυλιστήρια στην Ασία περιόρισαν την παραγωγή τους εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών.

Παράλληλα, το Axios αναφέρει ότι αγοραστές από την Ασία και την Ινδία στράφηκαν σε φθηνότερα βαρέλια από τη Ρωσία, τον Καναδά και τη Βραζιλία.

Η Morgan Stanley εκτίμησε ότι η εκτόξευση των τιμών έχει ήδη αφαιρέσει περίπου 4,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως από τη ζήτηση.

