H ακρίβεια μαστίζει τα νοικοκυριά. Στο 4,6% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός της χώρας τον Απρίλιο σε ετήσια βάση από 3,4% τον Μάρτιο εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.
Η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ έχει καταστεί εφιάλτης για τους περισσότερους αφού κάθε φορά βλέπουν τις τιμές να αλλάζουν προς τα πάνω σε όλα τα προϊόντα.
Όσον αφορά σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3% τον Απρίλιο από 2,6%.
Υπενθυμίζεται πως από τον πρώτο μήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τον Μάρτιο ο πληθωρισμός ήταν στο 3,4% από 3,1% τον Φεβρουάριο.
Η ακρίβεια δεν είναι πλέον ένα παροδικό φαινόμενο, αλλά μια δομική παθογένεια. Οι αριθμοί που φτάνουν στα σπίτια των πολιτών προκαλούν ίλιγγο, μετατρέποντας τα είδη πρώτης ανάγκης σε προϊόντα για λίγους:
Την ίδια ώρα, οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια παραμένουν θολές. Η επιστροφή στον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό μετατίθεται χρονικά, με τις εκτιμήσεις για το 2027 να κινούνται ακόμη πάνω από αυτό το επίπεδο.
Η Τράπεζα της Ελλάδος τοποθετεί τον πληθωρισμό στο 3,1% τελικά για το 2026, υπογραμμίζοντας ότι θα παραμείνει υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αλλαγή στη σύνθεση των πληθωριστικών πιέσεων.
Αν και η ενέργεια εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, η άνοδος έχει αρχίσει να μεταφέρεται στις υπηρεσίες και κυρίως στη στέγαση, με τα ενοίκια να αυξάνονται σταθερά.
Η εξέλιξη αυτή προσδίδει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά στο φαινόμενο, καθιστώντας το πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί με παραδοσιακά εργαλεία.
Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής επισημαίνει επίσης ότι οι πιέσεις είναι πιο επίμονες από τις αρχικές εκτιμήσεις, προειδοποιώντας για ανοδικούς κινδύνους που συνδέονται με την ενεργειακή αστάθεια, τη δυναμική των υπηρεσιών και την αγορά ακινήτων.
Ο δομικός πληθωρισμός παραμένει ανθεκτικός, ενισχύοντας την εικόνα μιας παρατεταμένης κρίσης κόστους ζωής.
Ευρωπαϊκό «σωσίβιο» ρευστότητας έως το τέλος του 2026: Η Κομισιόν ανοίγει την κάνουλα των κρατικών ενισχύσεων
Τελευταία ευκαιρία για το Fuel Pass – Μέχρι σήμερα (30/4) οι αιτήσεις
Μεσοπρόθεσμο: Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερος πληθωρισμός φέρνουν κόφτη στις παροχές
