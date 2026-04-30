H ακρίβεια μαστίζει τα νοικοκυριά. Στο 4,6% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός της χώρας τον Απρίλιο σε ετήσια βάση από 3,4% τον Μάρτιο εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.

Η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ έχει καταστεί εφιάλτης για τους περισσότερους αφού κάθε φορά βλέπουν τις τιμές να αλλάζουν προς τα πάνω σε όλα τα προϊόντα.

Όσον αφορά σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3% τον Απρίλιο από 2,6%.

Υπενθυμίζεται πως από τον πρώτο μήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τον Μάρτιο ο πληθωρισμός ήταν στο 3,4% από 3,1% τον Φεβρουάριο.

Η «μαύρη λίστα» της καθημερινότητας

Η ακρίβεια δεν είναι πλέον ένα παροδικό φαινόμενο, αλλά μια δομική παθογένεια. Οι αριθμοί που φτάνουν στα σπίτια των πολιτών προκαλούν ίλιγγο, μετατρέποντας τα είδη πρώτης ανάγκης σε προϊόντα για λίγους:

Το κρέας στο απόσπασμα: Οι αυξήσεις στο μοσχάρι που αγγίζουν το 20,3% και στο αρνί/κατσίκι με 14,1% κάνουν την πρωτεΐνη απλησίαστη, πλήττοντας άμεσα τη διατροφή των λαϊκών νοικοκυριών.

Ο «πικρός» καφές και τα πανάκριβα λαχανικά: Η καθημερινή συνήθεια του καφέ επιβαρύνεται κατά 11,3%, ενώ τα λαχανικά καταγράφουν άνοδο 8,9%, ακολουθώντας το ψωμί και τα δημητριακά που αυξάνονται σταθερά κατά 5,4%.

Ενεργειακός στραγγαλισμός: Ενώ η κυβέρνηση υπόσχεται σταθερότητα, οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν το πετρέλαιο κίνησης κατά 22,8% σε ετήσια βάση. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, οι τιμές στα καύσιμα εκτινάχθηκαν έως και 30%, εκμηδενίζοντας κάθε ελπίδα για ανάσα.

Στεγαστική κρίση: Με τα ενοίκια να καλπάζουν στο +7,6% και το συνολικό κόστος στέγασης να αυξάνεται κατά 5,7%, το δικαίωμα στη στέγη μετατρέπεται σε προνόμιο, καθώς η κυβέρνηση αποδεικνύεται ανίκανη να ελέγξει την κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων.

Θολές οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα

Την ίδια ώρα, οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια παραμένουν θολές. Η επιστροφή στον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό μετατίθεται χρονικά, με τις εκτιμήσεις για το 2027 να κινούνται ακόμη πάνω από αυτό το επίπεδο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος τοποθετεί τον πληθωρισμό στο 3,1% τελικά για το 2026, υπογραμμίζοντας ότι θα παραμείνει υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αλλαγή στη σύνθεση των πληθωριστικών πιέσεων.

Αν και η ενέργεια εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, η άνοδος έχει αρχίσει να μεταφέρεται στις υπηρεσίες και κυρίως στη στέγαση, με τα ενοίκια να αυξάνονται σταθερά.

Η εξέλιξη αυτή προσδίδει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά στο φαινόμενο, καθιστώντας το πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί με παραδοσιακά εργαλεία.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής επισημαίνει επίσης ότι οι πιέσεις είναι πιο επίμονες από τις αρχικές εκτιμήσεις, προειδοποιώντας για ανοδικούς κινδύνους που συνδέονται με την ενεργειακή αστάθεια, τη δυναμική των υπηρεσιών και την αγορά ακινήτων.

Ο δομικός πληθωρισμός παραμένει ανθεκτικός, ενισχύοντας την εικόνα μιας παρατεταμένης κρίσης κόστους ζωής.

Ευρωπαϊκό «σωσίβιο» ρευστότητας έως το τέλος του 2026: Η Κομισιόν ανοίγει την κάνουλα των κρατικών ενισχύσεων

Τελευταία ευκαιρία για το Fuel Pass – Μέχρι σήμερα (30/4) οι αιτήσεις

Μεσοπρόθεσμο: Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερος πληθωρισμός φέρνουν κόφτη στις παροχές