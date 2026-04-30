Μεσοπρόθεσμο: Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερος πληθωρισμός φέρνουν κόφτη στις παροχές 

Μια πιο συγκρατημένη – και σε ορισμένα σημεία λιγότερο «άνετη» – εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια αποτυπώνεται στην επικαιροποιημένη έκθεση που καταθέτει στις Βρυξέλλες το Υπουργείο Οικονομικών Ελλάδας. Οι νέες προβλέψεις δείχνουν ότι το περιβάλλον στο οποίο κινείται η οικονομία γίνεται πιο απαιτητικό, με τις αρχικές εκτιμήσεις να αναθεωρούνται προς δυσμενέστερη κατεύθυνση.

Το βασικό σημείο διαφοροποίησης αφορά το 2026, όπου η ανάπτυξη επαναπροσδιορίζεται χαμηλότερα, στο 2% από 2,4%, ενώ ο πληθωρισμός αναθεωρείται ανοδικά στο 3,2% αντί για 2,2%. Η μεταβολή αυτή δεν είναι αμελητέα, καθώς σημαίνει ότι η οικονομία θα κινηθεί με χαμηλότερη ταχύτητα, ενώ ταυτόχρονα το κόστος ζωής θα παραμείνει υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις.

Η εξήγηση που δίνεται από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου συνδέεται με τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και κυρίως με τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι αποκλίσεις είναι τόσο έντονες επαναφέρει τη συζήτηση για το κατά πόσο οι αρχικές εκτιμήσεις είχαν ενσωματώσει επαρκώς τους εξωτερικούς κινδύνους.

Η ίδια η έκθεση αναγνωρίζει ότι χωρίς τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, η ανάπτυξη θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη χαμηλότερα, στο 1,7%. Αυτό υποδηλώνει ότι η πορεία της οικονομίας παραμένει σε σημαντικό βαθμό εξαρτημένη από τη δημοσιονομική στήριξη και λιγότερο από μια αυτόνομη δυναμική.

Παράλληλα, οι προβλέψεις βασίζονται σε συγκεκριμένες παραδοχές για τις διεθνείς τιμές ενέργειας, με τη μέση τιμή του πετρελαίου Brent να τοποθετείται στα 89 δολάρια ανά βαρέλι. Πρόκειται για μια εκτίμηση που, υπό τις παρούσες συνθήκες, εμπεριέχει αβεβαιότητα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αναθεωρήσεων αν οι συνθήκες επιδεινωθούν.

Στο δημοσιονομικό σκέλος, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, τουλάχιστον σε επίπεδο στόχων. Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 τοποθετείται στο 3,2% του ΑΕΠ, υψηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη διατηρείται και για το 2027. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, ωστόσο περιορίζει ταυτόχρονα τα περιθώρια για επεκτατική πολιτική.

Το ίδιο ισχύει και για το δημόσιο χρέος, το οποίο εμφανίζεται μειωμένο ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 136,8% για το 2026 και στο 130,3% για το 2027. Αν και η εξέλιξη αυτή καταγράφεται θετικά, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και όχι αποκλειστικά με μείωση του αποθέματος χρέους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτύπωση του δημοσιονομικού χώρου για τα επόμενα έτη. Για το 2026, μετά την ενσωμάτωση των ήδη ανακοινωμένων μέτρων, το περιθώριο για νέες παρεμβάσεις περιορίζεται στο 0,1% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 200 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα στενό πλαίσιο, το οποίο αφήνει περιορισμένες δυνατότητες για πρόσθετες παροχές.

Για το 2027, το περιθώριο εμφανίζεται μεγαλύτερο, στο 0,4% του ΑΕΠ ή περίπου 1 δισ. ευρώ, ωστόσο και αυτό παραμένει εντός των περιορισμών που θέτουν οι νέοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα για νέες πολιτικές εξαρτάται άμεσα από την πορεία των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών.

Στο πεδίο των επενδύσεων, καταγράφεται ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα 7 δισ. ευρώ, με μόνιμο χαρακτήρα για τα επόμενα χρόνια. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σημασία των εξωτερικών πόρων για τη διατήρηση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Συνολικά, η έκθεση αποτυπώνει μια οικονομία που εξακολουθεί να αναπτύσσεται, αλλά σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης αβεβαιότητας και περιορισμένων περιθωρίων. Οι αναθεωρήσεις σε ανάπτυξη και πληθωρισμό δείχνουν ότι οι συνθήκες είναι πιο σύνθετες από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε, ενώ η δημοσιονομική εικόνα, αν και βελτιωμένη, δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για ελιγμούς.

Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο, καθώς θα φανεί κατά πόσο οι νέες προβλέψεις θα επιβεβαιωθούν ή αν θα απαιτηθούν περαιτέρω προσαρμογές, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών συνθηκών.

Διαβάστε επίσης:

