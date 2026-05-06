Μαρινάκης… αποδραματοποιεί επιτελικό κράτος και εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς

Στο… παρά τέταρτο της κρίσιμης αυριανής συνεδρίασης της Κ.Ο. της ΝΔ – όπου αναμένεται να λάβουν το λόγο περισσότεροι από 40 «γαλάζιοι» βουλευτές – ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να… αποδραματοποιήσει τρία ζητήματα που αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον της συζήτησης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, και αναφέρόμενος στο επιτελικό κράτος, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «είναι ένας τρόπος συντονισμού κυβερνητικών πολιτικών και διαχείρισης κρίσεων και ακόμα και οι βουλευτές που με μία ευπρόσωπη επιστολή μίλησαν για το επιτελικό κράτος αναγνώρισαν και τις επιτυχίες του επιτελικού κράτους. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Το επιτελικό κράτος υπάρχει για να συντονίζει πολιτικές».

Όσον αφορά σε αυτή καθαυτή τη συνεδρίαση της Κ.Ο. ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε μια… ντρίπλα, καθώς επισήμανε ότι «η αυριανή Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει και ιστορική σημασία, γιατί θα είναι η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση αρχικά από τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος έχει και μεγάλη εμπειρία από τα θέματα αυτά. Άρα, θα μπει ένα πλαίσιο το οποίο, εφόσον καταλήξει σε αναθεώρηση γιατί θέλει ευρύτερες συναινέσεις, μπορεί να αλλάξει και πολλά πράγματα από αυτά που συζητάμε προς το καλύτερο. Έχουμε βάλει κάποιους πυλώνες».

Πάντως, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι «στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς στη Νέα Δημοκρατία, γίνεται και διάλογος και δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Η Νέα Δημοκρατία μόνο κερδισμένη βγαίνει από το διάλογο».

Τέλος, υπερασπίστηκε τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς – οι οποίοι, προεξάρχοντος του Άκη Σκέρτσου, βρίσκονται στο στόχαστρο των βουλευτών – λέγοντας ότι «το ’23 κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί τέθηκαν στην κρίση των πολιτών. Αναφέρομαι στο δικό μας κόμμα. Και σε όλες τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της Αττικής: Α’ Αθηνών βγήκε πρώτος ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εξωκοινοβουλευτικός. Β’ Αθηνών, στα νότια βγήκε δεύτερος ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Στα δυτικά βγήκε πρώτος ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στην Ανατολική Αττική βγήκε πρώτη η Σοφία Ζαχαράκη. Κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί λοιπόν επιλέγουν να πολιτευτούν. Εγώ το 2023 έδινα τη μάχη σε όλη την Ελλάδα ως Γραμματέας του κόμματος. Έδινα μάχη για το σταυρό του κόμματος συνολικά, για την ψήφο στο κόμμα».

«Οι εξωκοινοβουλευτικοί, κάποιοι επιλέγουν να δώσουν τη μάχη του σταυρού, κάποιοι όχι. Παράδειγμα, ο κύριος Σκέρτσος που έχει γίνει πολύ συζήτηση. Το ’23 ήταν εκπρόσωπος Τύπου για την προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, ασχολήθηκε πολύ ενεργά με τις εκλογές σε επίπεδο επικοινωνίας, που, πιστέψτε με, επειδή την κάνω αυτή τη δουλειά σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια της διακυβέρνησης, εννοώ από το ’23 μέχρι σήμερα, είναι μια δουλειά απαιτητική όπως όλες οι υπόλοιπες. Είναι λάθος αυτός ο διαχωρισμός. Δηλαδή, στη λογική του εξωκοινοβουλευτικού, στην κατηγορία αυτή μπορεί να είναι ο Γραμματέας του κόμματος κάποιες φορές, ο Γραμματέας Οργανωτικού. Δεν υπάρχουν μαύρα και άσπρα σημεία», κατέληξε ο Π. Μαρινάκης.

