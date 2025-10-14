Δούκας: H κυβέρνηση παίρνει το Γηροκομείο από τον Δήμο, δεν θέλουν να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος

Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για την τροπολογία που μεταφέρει τον έλεγχο του Γηροκομείου από τον Δήμο στο κράτος. Ο δήμαρχος κάνει λόγο για πραξικοπηματική ενέργεια, συμπληρώνοντας πως η κυβέρνηση επιδιώκει «να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο Δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου».

«Η κυβέρνηση παίρνει το Γηροκομείο από τον Δήμο Αθηναίων. Θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει. Το Γηροκομείο Αθηνών (σωματείο με τίτλο «Ελεήμων Εταιρεία»), έχει συνδεθεί στο παρελθόν με μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, που οδήγησαν και στη φυλάκιση διοικήσεών του.

Ενώ όμως τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του Δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει η εξυγίανσή του, αιφνιδιαστικά -χωρίς καμία διαβούλευση- η Κυβέρνηση παρεμβαίνει νομοθετικά για να το υπαγάγει στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση)», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Χάρης Δούκας τονίζει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να μην γίνει έλεγχος στα περιουσιακά του στοιχεία του Δήμου, που θα διατεθούν προς πώληση. «Εδώ όμως δεν πρόκειται μόνο για τη γνωστή και απαράδεκτη πολιτική της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την Αυτοδιοίκηση και τον Δήμο της Αθήνας. Η κίνηση αυτή -όπως ανερυθρίαστα ομολόγησε η αρμόδια Υπουργός στην Βουλή-αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο Δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου».

Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ επιλέγει να μην γίνεται οικονομικός έλεγχος

«Η Κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων σκανδάλων, προφανώς επιλέγει το να μην υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, να μην υποχρεούνται οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου να αιτιολογούν τις πωλήσεις, να μη γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις και οι άλλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων ευάλωτων συμπολιτών μας», συμπληρώνει.

Απαντώντας στη δήλωση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, πως «έχει αργήσει ο Δήμος στην εκποίηση των ακινήτων» τονίζει πως «χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλε το σύμφωνο εξυγίανσης».

«Καταγγέλλουμε αυτή την επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια. Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν. Η Κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου», καταλήγει.

