Μέχρι την Τετάρτη η τροπολογία για την εμπλοκή του υπουργείου Άμυνας στον Άγνωστο Στρατιώτη

Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί μέχρι αύριο η διάταξη νόμου με την οποία η προστασία του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη πέρνα στο Υπουργείο Αμυνας και η φύλαξη του παραμένει στην ευθύνη της Ελληνικής αστυνομίας.

Ένας από τους βασικούς λόγους που η κυβέρνηση επέλεξε να φέρει την τροπολογία στη Βουλής, πέρα από τις πολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης είναι και το μπερδεμένο καθεστώς μέχρι σήμερα για το ποιος έχει την ευθύνη φύλαξης ή συντήρησης του μνημείου.

Μέχρι σήμερα συναρμοδιότητα στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη έχουν η Βουλή, η προεδρική φρουρά, το Υπουργείο πολιτισμού, ο Δήμος αθηναίων και η Ελληνική αστυνομία.

Ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης θα είναι και αυτό το πολυπλόκαμο καθεστώς που πολλές φορές μπλοκάρει αποφάσεις και μπερδεύει κινήσεις ως προς την φύλαξη και την ακεραιότητα του μνημείου.

Η διάταξη νόμου λοιπόν θα καταργεί αυτές τις πολλαπλές αρμοδιότητες και πέραν της φύλαξης τις υπόλοιπες θα τις μεταφέρει στο υπουργείο Αμυνας.

Το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά την ψήφιση της τροπολογίας ως προς την σημερινή εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Με ποιο τρόπο ο Νίκος Δένδιας θα αξιοποιήσει αν αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες και ευθύνες που του δίνει η επιλογή του πρωθυπουργού; Θα πάει απέναντι στους συγγενείς των νεκρών των Τεμπών επιλέγοντας να αποκαταστήσει την όψη του μνημείου από ό,τι υπάρχει σήμερα εκεί; Και αν όχι πως θα δικαιολογήσει σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που επιθυμεί σεβασμό στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη το γεγονός ότι δεν αξιοποιεί τις δυνατότητες που του δίνει η νέα νομοθετική ρύθμιση;

Διαβάστε επίσης:

«Ειρήνη»: Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ

Opinion Poll: «Κόκκινη κάρτα» στην κυβέρνηση από 7 στους 10 πολίτες – Απώλειες ΝΔ, στο 26,1% η δυνητική ψήφος για Τσίπρα

Άγριος καυγάς Άδωνι-Δάγκα στη Βουλή για τη συμφωνία για τη Γάζα