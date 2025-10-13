«Ειρήνη»: Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που συμμετείχε στη Σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, ανάρτησε στο Χ βίντεο συνοδευόμενο από τη λέξη «Ειρήνη», σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο πρωθυπουργός είχε σύντομα τετ α τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και άλλους.

