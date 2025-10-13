search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 18:35
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

13.10.2025 17:28

Άγριος καυγάς Άδωνι-Δάγκα στη Βουλή για τη συμφωνία για τη Γάζα

13.10.2025 17:28
adonis_dagka_1310_1920-1080_new

Άγριο καυγά ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Βιβή Δάγκα από το ΚΚΕ πυροδότησε στη Βουλή η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και το τέλος του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε το ΚΚΕ που κατέβαινε -όπως είπε- στους δρόμους δήθεν να διαμαρτυρηθεί για τα παιδιά στη Γάζα δεν βρήκε μια καλή κουβέντα να πει για το σχέδιο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και σήμερα στεναχωριέται και υβρίζει τον Τραμπ

«Αφήστε σε μένα τα περί κράτους δολοφόνου,δεν σας ένοιαξε κανένα παιδάκι νεκρό και κανένας άμαχος, έχετε απλά μίσος για το Ισραήλ και τη Δύση και δεν έχετε μια κουβέντα χαράς να πείτε, κλάψτε για τη Χαμάς που χάνεται, που την εξαφάνισαν από τον χάρτη», είπε για να προσθέσει ότι στο ΚΚΕ είναι αντισημίτες

Για «παρέμβαση που θα ζήλευε το γραφείο Τύπου του κράτους δολοφόνου, του Ισραήλ, και το γραφείο Τύπου των ΗΠΑ», έκανε λόγο η Βιβή Δάγκα από το ΚΚΕ και μίλησε για μια άθλια συμφωνία που έγινε με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού. «Αυτό που προωθείται είναι ένα αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο για να ακούγονται αυτά τα ανατριχιαστικά σχέδια περί Ριβιέρας», είπε, συμπληρώνοντας ότι είναι απαράδεκτος ο χαρακτηρισμός «αντισημίτες» που απέδωσε ο κ. Γεωργιάδης στο ΚΚΕ που κατήγγειλε το κράτος και όχι τον λαό του Ισραήλ.  

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Άδωνι Γεωργιάδη κινήθηκε και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος καλώντας το ΚΚΕ να καταδικάσει τη δράση της Χαμάς.

