Προϋπολογισμός 2026: Άρχισε η συζήτηση στη Βουλή – Ο Πιερρακάκης ζητά συναίνεση, αλλά… επιτίθεται σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Συναίνεση στα βασικά και θεμελιώδη ζητήματα ζήτησε από το βήμα της Βουλής όπου ξεκίνησε η συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2026 ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απαντώντας στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης επιτέθηκε σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι τα προγράμματά τους οδηγούν σε υπερφορολόγηση. Στρέφοντας δε, τα πυρά του στον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «απολύτως άστοχη» την αμφισβήτηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.

«Η κυβέρνηση καθοδηγεί με ασφάλεια και σύνεση τη χώρα μέσα από τις συμπληγάδες και όχι μόνον δεν διολισθαίνουμε αλλά διασφαλίζουμε αυτά που έχουμε, βελτιώνοντας παρά τις κρίσεις τη θέση μας», είπε ο κ. Πιερρακάκης και ζήτησε συναίνεση από τα κόμματα σε βασικά θέματα. «Δεν ισχυρίζομαι ότι η Ελλάδα είναι οικονομικός παράδεισος, αλλά δεν είναι κόλαση. Πηγαίνω σε Eurogroup και Ecofin δεχόμαστε συγχαρητήρια από τους εταίρους για συνετή διαχείριση», είπε σημειώνοντας ότι η χώρα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας πολιτικής και δημοσιονομικής. Πρόσθεσε ακόμη, πως τόσο η ανάπτυξη όσο και η μείωση του δημόσιου χρέους, θα ανάψουν ένα επιπλέον «πράσινο φως» για εισροή επενδύσεων στη χώρα.

Σε ότι αφορά στους ρυθμούς ανάπτυξης η Ελλάδα για το 2025, για 6ο χρόνο, θα έχει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που θα κινηθεί από το 2,2% το 2025 στο 2,4% το 2026, ενώ –όπως είπε- οι προβλέψεις μιλούν για υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την ευρωζώνη. Ο εγχώριος πληθωρισμός, συμπλήρωσε, αναμένεται να υποχωρήσει από 2,6% το 2025 στο 2,2% το 2026.

Για κοινωνικά άδικο προϋπολογισμό έκανε λόγο η αντιπολίτευση με τον Πάρι Κουκουλόπουλο από το ΠΑΣΟΚ να αναφέρει πως «το μόνο σχέδιο που έχετε είναι αυτό της δημοσιονομικής σταθερότητας, λες και είναι υποκατάστατο της ανάπτυξης».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς κατήγγειλε πως ο προϋπολογισμός του 2026 θα επαναλάβει πλεονάσματα πολύ παραπάνω από συμφωνηθέντα, ενώ από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος έκανε λόγο για νέα «φοροληστεία» που έρχεται, λόγω της αύξησης των έμμεσων φόρων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκίνησε την ομιλία του με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για το πρώτο δυνατό φως στο σκοτάδι του διετούς πολέμου, εκφράζοντας την ελπίδα αυτό να έχει διάρκεια.

