Μητσοτάκης με Τασούλα: «Συμβολικό βάρος» ο Άγνωστος Στρατιώτης, «επαναστατική γυμναστική» η αντιπολίτευση

Για «συμβολικό βάρος, που πρέπει να διαφυλάξουμε», έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνάντησής τους στο Ποεδρικό Μέγαρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απόφασή του να προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση προκειμένου η προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη να περάσει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. «Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος- είναι ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους – για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική, πρέπει να ομονοούμε στα προφανή και αυτονόητα και να διαφυλάξουμε το χαρακτήρα του μνημείου», είπε ο πρωθυπουργός και τόνισε ότι «η διαφύλαξη της τάξης παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – η συντήρηση και ο καθαρισμός του μνημείου στο Άμυνας».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη σημερινή του παρουσία στη Σύνοδο Κορυφής της Αιγύπτου για τη Γάζα λέγοντας πως είναι «θεμέλιος λίθος για ειρήνη στη Μ. Ανατολή», υπογραμμίζοντας ότι «συνομιλούμε αξιόπιστα με όλους ως πυλώνας σταθερότητας».

