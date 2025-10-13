search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13.10.2025 09:20

Πλεύρης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να μην υπάρχουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Όσοι πήγαν στη Γάζα είναι με τη Χαμάς (video)

plevris_new

Στη συζήτηση που άνοιξε για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Θάνος Πλεύρης.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει στις χιλιετίες που υπάρχουμε, προκειμένου να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Άρα εκεί είναι ένα κενοτάφιο, ένας τάφος και μέσα βρίσκονται αυτοί που πέθαναν, ώστε εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Άρα οποιασδήποτε φύσεως δίκαιη ή άδικη διαμαρτυρία – όσο δίκαιη και αν είναι, όπως με τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών, καθώς και του ανθρώπου που ήθελε να ικανοποιηθεί το αίτημά του – θα πρέπει να τα διαχωρίζουμε. Το Μνημείο παραμένει για αυτό που έχει γίνει και ακόμη και η πιο δίκαιη διαμαρτυρία δεν πρέπει να γίνεται με γνώμονα την αλλοίωση του Μνημείου», ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Θα πρέπει το Μνημείο να είναι όπως έχει γίνει, άρα δεν μπορούν να υπάρχουν ούτε τα ονόματα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει αναλάβει την καθαριότητα, έχει την αρμοδιότητα να καθαρίζει όλους τους χώρους του Συντάγματος και πέριξ της Βουλής», σημείωσε ο Θάνος Πλεύρης, ερωτηθείς για το αν από το Μνημείο πρέπει να φύγουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών.

«Και να σας πω και κάτι; Δεν είναι καθόλου έλλειψη σεβασμού στα θύματα των Τεμπών. Ας υπάρξει ένα μνημείο σε οποιοδήποτε σημείο κρίνει ο Δήμος Αθηναίων, αλλά μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη όχι. Θυμάστε έναν τεμπελχανά συνδικαλιστή που είχε το πόδι του πάνω στο Μνημείο με το κομπολόι στο χέρι; Όλο αυτό συνδέεται με την προστασία του Μνημείου λοιπόν και για να μην υπάρχει πληθώρα συναρμοδιοτήτων, λέμε να πάει σε έναν φορέα», πρόσθεσε.

«Αυτοί που μπήκαν μέσα στην κρουαζιέρα είναι με τη Χαμάς»

Παράλληλα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εξαπέλυσε επίθεση στους ακτιβιστές που πήγαν με τον στολίσκο στη Γάζα, στην ίδια γραμμή και με άλλα κυβερνητικά στελέχη.

«Πολύ σημαντική μέρα σήμερα και να θυμηθούμε πώς ξεκίνησαν όλα: ξεκίνησαν όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς μπήκαν και απήγαγαν όλους αυτούς τους ανθρώπους, σκότωσαν, βίασαν και 2 χρόνια τους έχουν μακριά. Όταν κάποιοι ξεκινούν κρουαζιέρες στη Γάζα – αυτό που ζήσαμε εδώ με αυτούς που μαζεύτηκαν κάνοντας show πηγαίνοντας στη Γάζα – πήγαιναν την ημέρα που συμπληρώνονταν τα 2 χρόνια και κουβέντα για τους ομήρους δεν είπαν», τόνισε.

«Αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί, δεν πήγαν για καμία ανθρωπιστική βοήθεια. Πήγαν για τα βιντεάκια και τα TikTok. Πήγαν γιατί κάποιοι κάνουν πολιτική καριέρα και άλλοι κάνουν οικονομική καριέρα ως δήθεν πολιτικοί προϊστάμενοι ή διασώστες. Κι ας μας πει ένας-ένας από αυτούς τι δουλειά κάνουν τέλος πάντων», συνέχισε.

«Αυτοί που μπήκαν μέσα στην κρουαζιέρα δεν είναι με την Παλαιστίνη, είναι με τη Χαμάς. Κατά βάθος μισούν το Ισραήλ, θέλουν να μην υπάρχει και στηρίζουν την τρομοκρατία της Χαμάς. Και βέβαια στα δύσκολα να έρθει το ελληνικό κράτος να τους μαζέψει. Επανάσταση αλλά στα δύσκολα κλάψα, κανονικά έπρεπε να τους το χρεώσουμε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ρύθμιση. Άκουγα κάποιον από αυτούς να λέει ότι το Ισραήλ τούς είχε 24 ώρες υπό κράτηση. Όταν τα έλεγε αυτά, δεν ντρεπόταν με τους ομήρους που είναι 2 χρόνια σε πραγματική ομηρεία; Εξαιτίας μιας υπαιτιότητας κάποιου το κράτος καταλογίζε, εδώ όμως αυτοί βρέθηκαν και εγκλωβίστηκαν. Προφανώς έπρεπε να πάμε να τους μαζέψουμε, αλλά από κει και πέρα την ευθύνη τους να την αναλάβουν αυτοί», κατέληξε.

«Δεν μας ανησυχεί» ο Τσίπρας

Τέλος, ο Θάνος Πλεύρης κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα περί «σοκ εντιμότητας» μετά την παραίτησή του και από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Τσίπρας απευθύνεται κατά βάση σε κομμάτι της Κεντροαριστεράς και θα έχουν ενδιαφέρον οι ζυμώσεις που θα γίνουν, όταν αυτήν τη στιγμή έχουμε 4-5 κόμματα με μήτρα τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα, ενώ έχουμε και το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε.

«Ο κ. Τσίπρας προφανώς θέλει να επιστρέψει στα πολιτικά πράγματα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο ίδιος δεν είναι από παρθενογένεση. Προφανώς έχει μια ιδεολογική ταυτότητα, αλλά έχει και μια κυβερνητική παρουσία όπως και παρουσία ως πρόεδρος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αυτό δεν διαγράφεται. Η κριτική που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα αφορά πρωτίστως τον κ. Τσίπρα. Δεν μας ανησυχεί, πιστεύω ότι αν ακατφέρει να κάνει κάτι στην Κεντροαριστερά σε επίπεδο συσπείρωσης, αυτό θα ευνοήσει εμάς», τόνισε.

