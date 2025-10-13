Πώς ο Τσίπρας «ρίχνει πόρτα» στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Η «χαρτογράφηση» της κοινοβουλευτικής ομάδας μέχρι στιγμής

Μπορεί πολλοί βουλευτές αμέσως μετά την παραίτηση Τσίπρα να έσπευσαν να τοποθετηθούν θετικά για την επιλογή του που έδειξε να βάζει σε κίνηση τον σχεδιασμό του για την πολιτική του επιστροφή.

Ωστόσο σύντομα ο πρώην πρωθυπουργός θέλησε να ανακόψει αυτή τη διάθεση για να προλάβει τον κίνδυνο εντυπώσεων ότι ενθαρρύνει την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάποια πρώτα μηνύματα ήρθαν στα μισά της περασμένης εβδομάδας, μέσω συνομιλητών του, ότι δηλαδή ο Τσίπρας κατεβαίνει μόνος του στην κοινωνία, και δεν ζήτησε από κανέναν να στοιχηθεί πίσω του, ούτε έκανε καμία παρασκηνιακή συμφωνία με κανέναν.

Τα μηνύματα κλιμακώθηκαν με την συνέντευξή του στην εφημερίδα των Συντακτών το Σάββατο.

Κυρίαρχο ήταν το μήνυμα «δεν είμαι διασπαστής»: «δεν έχω καμιά πρόθεση να αναπαράγω τακτικές “στρατολόγησης” ή διάσπασης» που εντείνουν την απογοήτευση της κοινωνίας, είπε. Ερωτηθείς αν πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές το παράδειγμά του, είπε ότι είναι θέμα προσωπικής συνείδησης του καθενός: «Δεν πρόκειται να υποδείξω σε κανέναν αυτό που μόνο η συνείδησή του αποφασίζει».

Ωστόσο, μια σειρά αναφορών του, δείχνουν ότι επενδύει την επιλογή του να παραιτηθεί, με «ηθικά» και «αντικομφορμιστικά» χαρακτηριστικά, κάνοντας αυτομάτως την επιλογή μη παραίτησης να δείχνει αν μη τι άλλο κατώτερη των περιστάσεων, «βόλεμα» (λέξη που χρησιμοποίησε δυο φορές), συμφεροντολογική αναπαραγωγή προνομίων, κ.ο.κ.

Σημείωσε ενδεικτικά ότι η απόφαση του ήταν μια «πρωτοβουλία αντισυμβατική με ηθικά κίνητρα».

Ανέφερε ότι η σημερινή Βουλή, με την παράλυση των θεσμών, «μου δημιουργούσε την αίσθηση της πολιτικής ασφυξίας εντός της μέσα στο παρόν πολιτικό σύστημα».

Σχεδόν ταύτισε την κοινοβουλευτική έδρα με τα προνόμια, μεταξύ άλλων με την αναφορά ότι «ήρθε ο καιρός να αλλάξει ριζικά η αντίληψή μας για τα αξιώματα, τα προνόμια που απορρέουν από αυτά και τη μιζέρια της αναπαραγωγής τους». Απέρριψε με κατηγορηματικό τρόπο τη σκέψη ότι η προοδευτική αντιπολίτευση μπορεί να επιτελέσει το αντιπολιτευτικό καθήκον της στη σημερινή Βουλή και σημείωσε ότι αυτή «δείχνει συμφιλιωμένη με τη σημερινή σήψη και δεν διακινδυνεύει υπερβάσεις».

«Εκτός» όσοι βολεύονται στο «παλιό»

Χαρακτήρισε «βόλεμα» την συνέχιση της παραμονής εντός του σημερινού πλαισίου: «Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό»; «Είναι αυταπάτη και βόλεμα να περιμένουμε κάτι θετικό από ένα σύστημα που δεν θέλει και δεν μπορεί».

Τα παραπάνω, διαμορφώνουν μια όχι και τόσο καλή εικόνα για όσους συνεχίζουν σε αυτή τη βουλή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι «ρίχνουν νερό στο μύλο» της «απαξίωσης» της πολιτικής και των πολιτικών στη συνείδηση των ψηφοφόρων.

Αναφέρονται δε συνολικά στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, άρα ισχύουν και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τους βουλευτές του, που μπορεί – πολλοί εξ αυτών – να επιθυμούν να ακολουθήσουν το εγχείρημα Τσίπρα, είναι όμως μάλλον δύσκολο να ακολουθήσουν το παράδειγμα της παραίτησης ώστε και αυτοί να αναβαπτιστούν στην «κολυμπήθρα της κοινωνίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει τους υπολογισμούς του εδώ και καιρό και περίπου γνωρίζει πού βαδίζει. Για τους βουλευτές είναι δύσκολο να παραιτηθούν μη γνωρίζοντας την τύχη τους από εκεί και πέρα και μέχρι τις εκλογές. Είναι επίσης δύσκολο ξαφνικά να τεκμηριώσουν ένα επιχείρημα ανάλογο με αυτό του Αλέξη Τσίπρα ότι «ασφυκτιούν», θα πρέπει δε να λογοδοτήσουν στους ψηφοφόρους τους και στον κόσμο τους στις περιφέρειες.

Σε αυτή την περίπτωση θα μείνουν να ταυτίζονται με το «παλιό» και αυτός πιθανότατα είναι ένας τρόπος αποκλεισμού ή «πόρτας» για να το πούμε πιο λαϊκά προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνδυασμό με τα εμφατικά μηνύματα Τσίπρα για την ανανέωση και την ανάδειξη νέων προσώπων. «Με παλιό διαβατήριο δεν περνά κανείς στη νέα εποχή» ήταν άλλωστε ένα από τα κεντρικά μηνύματά του.

Πιθανότατα βέβαια, όταν έρθει η ώρα, να φανεί ότι υπάρχουν εξαιρέσεις, ή ότι έχουν μεταβληθεί τα κριτήρια στελέχωσης.

Προς το παρόν πάντως τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού δείχνουν μια προτεραιότητα να καταγραφεί ότι κόβει το νήμα που τον συνδέει με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η «χαρτογράφηση» των 25 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Υπενθυμίζεται πως από την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού θετικά έχουν εκφραστεί για το πρόσωπό του και το πιθανό νέο εγχείρημά του βουλευτές όπως ο Γιώργος Καραμέρος, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Κώστας Μπάρκας, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Γιώργος Γαβρήλος. Στους θετικούς θεωρείται ότι ανήκουν επίσης, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Βασίλης Κόκκαλης, η Μαρίνα Κοντοτόλη. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία αν και δεν έχει τοποθετηθεί, είναι γνωστό ότι εντάσσεται στον στενό κύκλο συνομιλητών του πρώην πρωθυπουργού.

Από όσους έχουν τοποθετηθεί δημόσια, άλλοι το έπραξαν με μεγαλύτερη θέρμη, άλλοι πιο θεσμικά και με ισορροπίες προκρίνοντας τη λογική (που κατά βάση είναι και η γραμμή) ότι ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας θα συνεργαστούν.

Θετικά εκφράζονται για τον Τσίπρα και βουλευτές όπως ο Χρήστος Γιαννούλης εκδηλώνοντας όμως παράλληλα έντονο προβληματισμό, ή ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι ως τις εκλογές παραμένει βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Η Έλενα Ακρίτα σε αλλεπάλληλες δηλώσεις της σημείωσε ότι παραμένει «πιστή» στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Καλλιόπη Βέττα (σε δηλώσεις της στην Κοζάνη περιορίστηκε στη γραμμή «δεν είμαστε αντίπαλοι» ενώ βουλευτές των οποίων δεν είναι γνωστή κάποια τοποθέτηση είναι η Νίνα Κασιμάτη (θεωρείται πάντως ότι είναι αρνητικά διακείμενη) και ο Γιώργος Παπαηλιού. Ισορροπημένες ήταν οι δηλώσεις του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου ο οποίος κινείται κοντά στον Παύλο Πολάκη.

Τέλος, τρία κορυφαία στελέχη που θεωρείται ότι είναι «κομμένα» ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν ελπίδες στο μέλλον να βρεθούν σε κόμμα Τσίπρα είναι ο Παύλος Πολάκης, που εξ αρχής πήγε απέναντι δείχνοντας τον πρώην πρωθυπουργό ως διασπαστή, ο Νίκος Παππάς, που όμως δείχνει ότι δεν ακολουθεί τη «μετωπική» στρατηγική Πολάκη, αλλά τηρεί ισορροπίες και η Ρένα Δούρου, η οποία δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.

Μένει πάντως στο εξής να φανεί πώς οι βουλευτές προσλαμβάνουν τα παραπάνω επίμονα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού, αν δηλαδή κάποιοι θα συνεχίσουν να εκπέμπουν το σήμα ότι είναι έτοιμοι να λάβουν το «προσκλητήριο» ή αν θα χαμηλώσουν το σήμα «διαθεσιμότητας».

Μετά και το «μασάζ» Φάμελλου τις προηγούμενες μέρες, φαίνεται το βάρος πλέον να πέφτει στο πώς θα διαχειριστούν άπαντες αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση.

