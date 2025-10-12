search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

12.10.2025 15:20

Χαρίτσης σε Μητσοτάκη για τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη από τον στρατό: «Ούτε να το σκέφτεστε!»

«Επίσημο εκπρόσωπο» του «πιο ακραίου Τραμπισμού στην Ευρώπη» χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό ο Αλέξης Χαρίτσης για την απόφασή του να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη από τον στρατό.

Και απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στον πρωθυπουργό: «Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει τον ιστορικότερο και σημαντικότερο χώρο λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης της χώρας; Ούτε να το σκέφτεστε!».

Αναλυτικά η ανάρτησή του για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με φόντο την επέτειο για την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής:

«Πριν από λίγο επέστρεψα από την Ακρόπολη.

Εκεί όπου, όπως κάθε χρόνο, βρέθηκα για να τιμήσω τη μεγάλη επέτειο: την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Μια επέτειο που μας υπενθυμίζει ότι ο ελληνικός λαός έβαλε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στον μεγάλο αντιφασιστικό αγώνα.

Αλλά και ότι η ιστορική μνήμη για να είναι ζωντανή πρέπει συνδέεται με τους αγώνες του σήμερα απέναντι στον σύγχρονο φασισμό: τους αγώνες για ειρήνη, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη.

Τα επεσήμανε αυτά στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και μπράβο του!

Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην ανέβει στον Ιερό Βράχο.

Καμία έκπληξη. Ουδέποτε ασχολήθηκε άλλωστε με την συγκεκριμένη επέτειο – δεν τον αφορά η μεγάλη αντιφασιστική νίκη του λαού μας!

Την ίδια ακριβώς ώρα, όμως, επειδή και οι συμβολισμοί έχουν τη δική τους μεγάλη σημασία, επέλεξε να ανακοινώσει τη μεταφορά της αρμοδιότητας φύλαξης του Άγνωστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ.

Ντροπή!

Κύριε Μητσοτάκη απαντήστε:

Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει δημόσιο χώρο στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας;

Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει τον ιστορικότερο και σημαντικότερο χώρο λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης της χώρας;

Ο επίσημος εκπρόσωπος του πιο ακραίου Τραμπισμού στην Ευρώπη έχει πλέον ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η απάντηση είναι μία και είναι σαφής:

Ούτε να το σκέφτεστε!».

