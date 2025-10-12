search
12.10.2025 14:39

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός επέλεξε την τακτική «με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω»

12.10.2025 14:39
pasok

«Βαριά εκτεθειμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης του αιτήματος του κ. Ρούτσι και την απόφαση της δικαιοσύνης, είναι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη, ο Κώστας Τσουκαλάς τονίζει πως «όχι μόνο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης του, αλλά δηλώνει… ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρόλο που η κυβέρνησή του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι».

»Μολονότι -όπως αποδείχθηκε- η δικαιοσύνη είχε νομικό έρεισμα χωρίς να διακυβεύεται η έναρξη της δικής, ακόμη και προσωπικά ο Πρωθυπουργός προπαγάνδιζε το αντίθετο».

Στην ανάρτησή του, επίσης, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης» -συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- «πανηγυρίζει για τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, τη στιγμή που οι πλειστηριασμοί αυξάνονται γεωμετρικά, οι διαταγές πληρωμής οδηγούν σε ασφυξία επιχειρήσεις και το ιδιωτικό χρέος πνίγει την πραγματική οικονομία και την κοινωνία».

«Πανηγυρίζει για την παταγώδη αποτυχία του ή δίνει τα διαπιστευτήρια του στα funds; “Εμένα με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω” και σε αυτή την περίπτωση για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», καταλήγει.

Δείτε όλες τις ειδήσεις
