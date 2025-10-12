Κυβερνητικό αλαλούμ με τον Άγνωστο Στρατιώτη μετά το σάλο για… στρατιωτική προστασία – Παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ. η αρμοδιότητα

Σε διευκρινίσεις υποχρεώθηκε να προβεί η κυβέρνηση, σχετικά με το πέρασμα της αρμοδιότητας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα στο υπουργείο Άμυνας, μετά το σάλο που προκάλεσε η ανάρτηση του πρωθυπουργού για το θέμα.

Στην ανάρτησή του για την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ο Κ. Μητσοτάκης είχε γράψει ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Παράλληλα, είχε σημειώσει ότι «εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις». Η φράση αυτή, σε συνδυασμό με την προαναγγελθείσα ρύθμιση ξεσήκωσε πολιτική θύελλα, καθώς φαινόταν σαν το ζήτημα της φύλαξης του μνημείου να περνά στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Κ. Μητσοτάκης είχε συμπληρώσει ότι «πρόκειται για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε».

Θύελλα αντιδράσεων

Ενδεικτική του κλίματος που δημιουργήθηκε ήταν η δήλωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος διερωτήθηκε «τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει; Γιατί και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και δικαιολογημένα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις». Ο Μ. Κατρίνης τόνισε: «Ξεκάθαρα πράγματα: οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές. Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας. Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή».

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ σημείωσε ότι «το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το πρόβλημά τους είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως εκφράστηκε και πρόσφατα με αφορμή την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι και τη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά του. Η εμπλοκή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν απέναντι σε λαϊκές κινητοποιήσεις με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου, την λειτουργία του οποίου ποτέ δεν εμπόδισε και πολύ περισσότερο προσέβαλε η γνήσια λαϊκή έκφραση και πρωτοβουλία. Προσβολή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι η εργαλειοποίησή του από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή και τον περιορισμό των κινητοποιήσεων».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού και ο ορισμός της απουσίας ενσυναίσθησης. Η αναφορά του είναι απάνθρωπη και κτηνώδης. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο επιτελείο του να τον προστατεύσει από τέτοιες αναρτήσεις, που κάθε πατέρας θα ντρεπόταν να κάνει. Αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής.

Ντροπή του! Η εμπλοκή του Στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση. Να πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένας πρωθυπουργός που απεγνωσμένα προσπαθεί να κάνει damage control. Να πόσο φοβάται την κοινωνία και την ειρηνική διαμαρτυρία ο κ. Μητσοτάκης. Να πόσο επικίνδυνή είναι αυτή η καθεστωτική δεξιά. Να γιατί πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό».

«Επίσημο εκπρόσωπο» του «πιο ακραίου Τραμπισμού στην Ευρώπη», χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό ο Αλέξης Χαρίτσης για την απόφασή του να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη από τον στρατό.

Και απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στον πρωθυπουργό: «Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει τον ιστορικότερο και σημαντικότερο χώρο λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης της χώρας; Ούτε να το σκέφτεστε!».

«Οι στρατιωτικές φαντασιώσεις Μητσοτάκη είναι ανιστόρητες και αντισυνταγματικές», επισήμανε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη.

«Προκαλεί την ιστορική μνήμη γιατί ξεχνά ότι στις 3 Σεπτέμβρη του 1844 αυτός ο χώρος φιλοξένησε τον ελληνικό λαό που απαίτησε και πέτυχε να αποκτήσει Σύνταγμα κι από τότε ο μόνος κυρίαρχος της Πλατείας Συντάγματος είναι ο ελληνικός λαός. Θέλω επίσης να του θυμίσω ότι μέσα στην καθεστωτική του ψευδαίσθηση λησμονεί ότι στην κορυφή της Πλατείας στέκει το Κοινοβούλιο το οποίο στην εξαετία του έχει καταστεί χώρος δημοκρατικής εκτροπής», σημειώνει.

«Η λύση για να ησυχάσει η πλατεία Συντάγματος, το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το Κοινοβούλιο δεν είναι να φύγει ο Λαός και να έρθει ο Στρατός. Η μόνη λύση είναι να φύγει αυτός», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ταχεία οπισθοχώρηση

Μπροστά στις σφοδρές αντιδράσεις, αλλά και στο ενδεχόμενο η κυβέρνηση να κατηγορηθεί ότι μετέρχεται μεθόδων που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, ως γνωστόν, στέλνει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ δήθεν για την καλύτερη αστυνόμευσή τους, υπήρξε άμεση αντίδραση και κυβερνητικές πηγές διευκρίνισαν ότι, όσον αφορά στη ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τα μέτρα τάξης παραμένουν στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ. και ότι το υπουργείο Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας του μνημείου, όπερ σημαίνει την συντήρησή του και την καθαριότητα του μνημείου και πέριξ αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, διάφοροι δημοσιολογούντες είχαν εκφραστεί ανοίκεια για τη στάση του πατέρα που ζητούσε δικαίωση για το παιδί του που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, κάνοντας λόγο για «τσαντιροκατάσταση» και ζητώντας την παρέμβαση του υπουργείου Άμυνας, καθώς, όπως υποστήριζαν, «το θέαμα ευτελίζει την ίδια την ιδέα του χρέους προς την Πατρίδα, φθείρει στην ψυχή κάθε στρατεύσιμου νέου τις αξίες της τιμής και εξ αυτού εμπίπτει στις αρμοδιότητές του». Ωστόσο, το υπουργείο είχε εξηγήσει ότι δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα.

