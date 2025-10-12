search
12.10.2025 16:24

ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση υπερθεματίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα που ενταφιάζει την προοπτική ανεξάρτητου κράτους»

12.10.2025 16:24
KKE

«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, που τόσο καιρό αρνούνται να καταδικάσουν την γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, υπερθεματίζουν για το “σχέδιο Τραμπ για την Γάζα” που ενταφιάζει την προοπτική ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, διαιωνίζει την ισραηλινή κατοχή και δημιουργεί ένα προτεκτοράτο υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ αναβαθμίζει και τη θέση της Τουρκίας στην περιοχή» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του «για την ανάρτηση του πρωθυπουργού σχετικά με τη Γάζα».

Στην σχετική του ανακοίνωση, το ΚΚΕ καταλήγει σημειώνοντας:

«Κι όλα αυτά επειδή βρίσκεται στη λίστα των “καλεσμένων” του Τραμπ στη διάσκεψη της Αιγύπτου. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι “παρούσα στις εξελίξεις”, αλλά σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι “εξελίξεις” και τι ρόλο παίζει η κυβέρνηση σε αυτές».

