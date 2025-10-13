search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:44
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 08:39

Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Θα συμμετέχει στη Σύνοδο για τη Γάζα

13.10.2025 08:39
mitsotakis_UN_new_123

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει στις 10:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου θα συμμετάσχει στη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh».

Στη σύνοδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την κοινή προεδρία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Αιγύπτιου προέδρου Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι με την παραουσία πάνω από 20 διεθνών ηγετών, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία αναμένεται να εγκρίνουν τις «γενικές αρχές» του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μητσοτάκης «επανασυνδέεται» με τη ΝΔ – Τι σηματοδοτεί η παρουσία του στα βιβλία Στυλιανίδη και Πατέλη  

Ο Τσίπρας «ρίχνει πόρτα» στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Η «χαρτογράφηση» της κοινοβουλευτικής ομάδας μέχρι στιγμής

Εβδομάδα δημοσκοπήσεων: Η Επιχείρηση αποδόμησης της δυναμικής Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για συνεργασίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XARHS_DOUKAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Χάρη Δούκα για τον ένα χρόνο από τη μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ – «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε»

israel_hostages_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Παραδόθηκαν οι πρώτοι 7 στον Ερυθρό Σταυρό (Live)

dead_coral_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική τραγωδία: Μη αναστρέψιμη η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων

plevris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να μην υπάρχουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Όσοι πήγαν στη Γάζα είναι με τη Χαμάς (video)

britney-pateras-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Jamie vs Britney»: Πατρική αγάπη ή στυγνή εκμετάλλευση τα 13 χρόνια κηδεμονίας; (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Αν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα φύγω

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:43
XARHS_DOUKAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Χάρη Δούκα για τον ένα χρόνο από τη μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ – «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε»

israel_hostages_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Παραδόθηκαν οι πρώτοι 7 στον Ερυθρό Σταυρό (Live)

dead_coral_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική τραγωδία: Μη αναστρέψιμη η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων

1 / 3