Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Θα συμμετέχει στη Σύνοδο για τη Γάζα

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει στις 10:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου θα συμμετάσχει στη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh».

Στη σύνοδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την κοινή προεδρία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Αιγύπτιου προέδρου Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι με την παραουσία πάνω από 20 διεθνών ηγετών, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία αναμένεται να εγκρίνουν τις «γενικές αρχές» του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

