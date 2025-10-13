Εβδομάδα δημοσκοπήσεων: Η Επιχείρηση αποδόμησης της δυναμικής Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για συνεργασίες

Ξεκινά μια εβδομάδα που οι δημοσκοπήσεις θα δώσουν τον τόνο στο νέο υπό διαμόρφωση πολιτικό τοπίο, με την συνισταμένη Τσίπρα πλέον μέσα σε αυτό. Από σήμερα κιόλας θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας μετρήσεις που πέρα από την δυναμική των υπαρχόντων κομμάτων θα καταγράφουν και την επιρροή του επικείμενου εγχειρήματος Τσίπρα.

Στην Χαριλάου Τρικούπη οι κεραίες έχουν σηκωθεί για τις έρευνες και σε μεγάλο βαθμό η βάση της τοποθέτησης των στελεχών του ΠΑΣΟΚ έχει διαμορφωθεί στην κατεύθυνση της αποδόμησης για την δυναμική του κόμματος Τσίπρα.

“Όλο αυτό είναι μια φούσκα που βασίζεται στο “μάλλον ναί” δηλαδή στη δυνητική ψήφο. Το θέμα είναι πόσοι δηλώνουν σίγουροι για την επιλογή τους σε ένα κόμμα. Στη δυνητική ψήφο το ΠΑΣΟΚ φτάνει το 35% πολύ παραπάνω από το 22% του Τσίπρα αλλά δεν γίνεται τέτοιος θόρυβος”, αυτή η τοποθέτηση ανήκει σε κορυφαίο πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ και ένα από από τα πιο έμπειρα στελέχη του κόμματος.

Συνοπτικά στο στρατηγείο του Νίκου Ανδρουλάκη εκτιμούν ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και ο χρόνος που παίρνει στα ΜΜΕ δημιουργούν μια εντελώς αναντίστοιχη εικόνα με το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον πρώην Πρωθυπουργό στην κοινωνία. Υπογραμμίζουν παράλληλα ότι πέρα από συγκεκριμένα συμφέροντα τον Αλέξη Τσίπρα τον ενισχύει και η ΝΔ που ποντάρει σε έναν αντίπαλο που μπορεί να κερδίσει σίγουρα και παράλληλα να συμβάλλει στην συσπείρωση των δικών της ψηφοφόρων και όχι μόνο, υπό τον φόβο μιας διακυβέρνησης που θυμίζει 2015-2019.

Με αυτά τα δεδομένα η γραμμή άμυνας απέναντι στις δημοσκοπήσεις που θα κρατήσουν και αυτή την βδομάδα στην επικαιρότητα τον Αλέξη Τσίπρα έχει κλειδώσει. Αυτό που ανοίγει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ πιο έντονα είναι το θέμα των συνεργασιών προκειμένου να μην υπάρξει χώρος για την πρωτοβουλία των κινήσεων στην κεντροαριστερά από άλλη δύναμη. Η ανακοίνωση της “Ανανεωτικής Αριστεράς” κίνησης που συμμετέχει στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και εκπροσωπείται στο Πολιτικό Συμβούλιο από τον Θόδωρος Μαργαρίτη είναι χαρακτηριστική. “Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα της της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης είναι χρήσιμο να βρουν κοινό βηματισμό, κοινές πρωτοβουλίες και κοινοβουλευτικές δράσεις με στόχο την πίεση προς την κυβέρνηση για την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές” αναφέρει.

Ξεκινά έτσι η πίεση να επισπευσθούν οι πρωτοβουλίες για να ανοίξουν οι δίαυλοι στον χώρο με το ΠΑΣΟΚ να συνεχίζει παράλληλα την αυτόνομη πορεία του. Σε μεγάλο βαθμό οι κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη με ορίζοντα το συνέδριο του κόμματος θα ικανοποιούν το αίτημα αυτό μέσω ενός προσκλητηρίου που θα απευθύνει. Παρά το γεγονός όμως ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο Θόδωρος Μαργαρίτης αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο στο πλαίσιο αυτό και υπό συνθήκες η συζήτηση να ανοίξει και με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κλείσει κάθε σχετική συζήτηση. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι κάθε κίνηση του Αλέξη Τσίπρα συσπειρώνει την ΝΔ και κάθε δίαυλος μαζί του αποκόπτει από ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων με κεντρώα και όχι μόνο αντανακλαστικά.

Διαβάστε επίσης:

ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση υπερθεματίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα που ενταφιάζει την προοπτική ανεξάρτητου κράτους»

Κυβερνητικό αλαλούμ με τον Άγνωστο Στρατιώτη μετά το σάλο για… στρατιωτική προστασία – Παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ. η αρμοδιότητα

Χαρίτσης σε Μητσοτάκη για τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη από τον στρατό: «Ούτε να το σκέφτεστε!»