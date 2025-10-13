search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 07:00

Ουκρανία: Ο Τραμπ θέλει να πιέσει τον Πούτιν να τελείωσει τον πόλεμο στέλνοντας πυραύλους Τόμαχοκ στον Ζελένσκι

13.10.2025 07:00
putin_trump_2608_1920-1080_new
credit: AP

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή πως σκοπεύει να απειλήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν πως θα στείλει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ στην Ουκρανία, αν δεν λάβει τέλος η εισβολή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στη χώρα.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι εξετάζει την πώληση πυραύλων του τύπου σε ευρωπαϊκές χώρες για να τους διαθέσουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η συνάντησή του με τον Πούτιν στα μέσα Αυγούστου στην Αλάσκα δεν επέτρεψε να σημειωθεί πρόοδος, να τελειώσει η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω ‘Άκου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Τόμαχοκ’», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς τη Μέση Ανατολή, όταν ερωτήθηκε αν θα έθετε θέμα στον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι του ζήτησε πυραύλους του είδους στην τηλεφωνική συνδιάλεξή τους προχθές Σάββατο, που ήταν αφιερωμένη κυρίως σε νέες αποστολές στρατιωτικού υλικού στις δυνάμεις του Κιέβου.

«Οι Τόμαχοκ αποτελούν νέο βήμα επίθεσης», είπε ο Τραμπ, που ταξιδεύει προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να προωθήσει το σχέδιό του για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Γάζα.

«Θέλουν να εκτοξευτούν Τόμαχοκ προς την κατεύθυνσή τους; Δε νομίζω», είπε ακόμη, αναφερόμενος στους Ρώσους ηγέτες.

Ο Πούτιν έχει προειδοποιήσει εναντίον της προμήθειας πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο, τονίζοντας πως θα επρόκειτο για «νέα κλιμάκωση» και θα «κατέστρεφε» τις σχέσεις της Ουάσιγκτον και της Μόσχας.

Τα όπλα του τύπου έχουν δραστικό βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, με βάση όσα είναι δημόσια γνωστά, που σημαίνει ότι η ρωσική πρωτεύουσα θα βρισκόταν εντός της εμβέλειάς τους αν τα αποκτούσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που υποσχόταν πως θα τερμάτιζε μέσα σε 24 ώρες προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, είναι η πιο δύσκολη ένοπλη σύρραξη που λέει πως αποπειράται να επιλύσει.

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία: Πλημμύρες σε περιοχές της Καταλονίας – «Συναγερμός» στην Ταραγόνα

ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους σε οχήματα στο Τέξας (Video)

Γάζα: Από ώρα σε ώρα αναμένεται η παράδοση των ζωντανών ομήρων στο Ισραήλ – Το πρωί της Δευτέρας φτάνει στο Ισραήλ ο Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dead_coral_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική τραγωδία: Μη αναστρέψιμη η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων

plevris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να μην υπάρχουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Όσοι πήγαν στη Γάζα είναι με τη Χαμάς (video)

britney-pateras-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Jamie vs Britney»: Πατρική αγάπη ή στυγνή εκμετάλλευση τα 13 χρόνια κηδεμονίας; (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

rodos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δανή αφαίρεσε ελληνική σημαία από κτίριο – Χτύπησε και έφτυσε αστυνομικούς κατά τη σύλληψή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Αν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα φύγω

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:31
dead_coral_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική τραγωδία: Μη αναστρέψιμη η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων

plevris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να μην υπάρχουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Όσοι πήγαν στη Γάζα είναι με τη Χαμάς (video)

britney-pateras-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Jamie vs Britney»: Πατρική αγάπη ή στυγνή εκμετάλλευση τα 13 χρόνια κηδεμονίας; (Video)

1 / 3