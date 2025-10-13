Ουκρανία: Ο Τραμπ θέλει να πιέσει τον Πούτιν να τελείωσει τον πόλεμο στέλνοντας πυραύλους Τόμαχοκ στον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή πως σκοπεύει να απειλήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν πως θα στείλει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ στην Ουκρανία, αν δεν λάβει τέλος η εισβολή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στη χώρα.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι εξετάζει την πώληση πυραύλων του τύπου σε ευρωπαϊκές χώρες για να τους διαθέσουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η συνάντησή του με τον Πούτιν στα μέσα Αυγούστου στην Αλάσκα δεν επέτρεψε να σημειωθεί πρόοδος, να τελειώσει η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω ‘Άκου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Τόμαχοκ’», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς τη Μέση Ανατολή, όταν ερωτήθηκε αν θα έθετε θέμα στον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι του ζήτησε πυραύλους του είδους στην τηλεφωνική συνδιάλεξή τους προχθές Σάββατο, που ήταν αφιερωμένη κυρίως σε νέες αποστολές στρατιωτικού υλικού στις δυνάμεις του Κιέβου.

«Οι Τόμαχοκ αποτελούν νέο βήμα επίθεσης», είπε ο Τραμπ, που ταξιδεύει προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να προωθήσει το σχέδιό του για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Γάζα.

«Θέλουν να εκτοξευτούν Τόμαχοκ προς την κατεύθυνσή τους; Δε νομίζω», είπε ακόμη, αναφερόμενος στους Ρώσους ηγέτες.

Ο Πούτιν έχει προειδοποιήσει εναντίον της προμήθειας πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο, τονίζοντας πως θα επρόκειτο για «νέα κλιμάκωση» και θα «κατέστρεφε» τις σχέσεις της Ουάσιγκτον και της Μόσχας.

Τα όπλα του τύπου έχουν δραστικό βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, με βάση όσα είναι δημόσια γνωστά, που σημαίνει ότι η ρωσική πρωτεύουσα θα βρισκόταν εντός της εμβέλειάς τους αν τα αποκτούσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που υποσχόταν πως θα τερμάτιζε μέσα σε 24 ώρες προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, είναι η πιο δύσκολη ένοπλη σύρραξη που λέει πως αποπειράται να επιλύσει.

