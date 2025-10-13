ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους σε οχήματα στο Τέξας (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Aεροσκάφος Cirrus SR-22 συνετρίβη σε βιομηχανική περιοχή του Τέξας στις ΗΠΑ προκαλώντας πυρκαγιά σε πολλά ρυμουλκούμενα οχήματα.
A plane has crashed in Fort Worth, Texas.pic.twitter.com/4xmMVZvz0b— Clash Report (@clashreport) October 12, 2025
«Το αεροπλάνο συνετρίβη πάνω σε πολλά οχήματα και ημιφορτηγά που τώρα παραδίδονται στις φλόγες, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών ή των νεκρών», αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Σημείο της συντριβής είναι η λεωφόρος N. Saginaw, βόρεια του αεροδρομίου Hicks. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή.
🚨 BREAKING
Fort Worth, Haslet, and Saginaw Fire Departments are responding to a plane crash in the 12700 block of N. Saginaw Blvd, just north of Hicks Airfield, Texas.
The incident involves multiple tractor-trailers engulfed in flames, producing heavy black smoke. pic.twitter.com/6bayrfWvaa— American Press 🗽 (@americanspress) October 12, 2025
Διαβάστε επίσης:
Γάζα: Από ώρα σε ώρα αναμένεται η παράδοση των ζωντανών ομήρων στο Ισραήλ – Το πρωί της Δευτέρας φτάνει στο Ισραήλ ο Τραμπ
Ο Αμπάς θα πάει στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο για τη Γάζα
Συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: Εμπλοκή με τη λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων – Νετανιάχου: «Συνεχίεται η εκστρατεία, όπου πολεμάμε, νικάμε»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.