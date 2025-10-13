ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους σε οχήματα στο Τέξας (Video)

Aεροσκάφος Cirrus SR-22 συνετρίβη σε βιομηχανική περιοχή του Τέξας στις ΗΠΑ προκαλώντας πυρκαγιά σε πολλά ρυμουλκούμενα οχήματα.

A plane has crashed in Fort Worth, Texas.pic.twitter.com/4xmMVZvz0b — Clash Report (@clashreport) October 12, 2025

«Το αεροπλάνο συνετρίβη πάνω σε πολλά οχήματα και ημιφορτηγά που τώρα παραδίδονται στις φλόγες, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών ή των νεκρών», αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Σημείο της συντριβής είναι η λεωφόρος N. Saginaw, βόρεια του αεροδρομίου Hicks. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή.

🚨 BREAKING



Fort Worth, Haslet, and Saginaw Fire Departments are responding to a plane crash in the 12700 block of N. Saginaw Blvd, just north of Hicks Airfield, Texas.



The incident involves multiple tractor-trailers engulfed in flames, producing heavy black smoke. pic.twitter.com/6bayrfWvaa October 12, 2025

