ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους σε οχήματα στο Τέξας (Video)

Aεροσκάφος Cirrus SR-22 συνετρίβη σε βιομηχανική περιοχή του Τέξας στις ΗΠΑ προκαλώντας πυρκαγιά σε πολλά ρυμουλκούμενα οχήματα.

«Το αεροπλάνο συνετρίβη πάνω σε πολλά οχήματα και ημιφορτηγά που τώρα παραδίδονται στις φλόγες, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών ή των νεκρών», αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Σημείο της συντριβής είναι η λεωφόρος N. Saginaw, βόρεια του αεροδρομίου Hicks. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή.

