Συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: Εμπλοκή με τη λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων – Νετανιάχου: «Συνεχίζεται η εκστρατεία, όπου πολεμάμε, νικάμε»

«Πολύπλοκα εμπόδια» προέκυψαν σχετικά με τον κατάλογο των Παλαιστινίων που πρόκειται να αποφυλακιστούν, ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία του Ισραήλ, ενώ μετράμε ήδη αντίστροφα για την προγραμματισμένη απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, το πρωί της Δευτέρας.

Ήδη η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης είχε ξεκαθαρίσει ότι «μόνο αφού υπάρξει επιβεβαίωση ότι οι όμηροι έχουν περάσει σε ισραηλινό έδαφος, θα ξεκινήσει η αποφυλάκιση των Παλαιστινίων κρατουμένων».

«Πολύπλοκα εμπόδια εξακολουθούν να εμποδίζουν την επίσημη ανακοίνωση των καταλόγων για αποφυλάκιση κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής, συμπεριλαμβανομένων κρατουμένων από τη Γάζα», ανέφερε χαρακτηριστικά το ισραηλινό Γραφείο Τύπου για τους Παλαιστίνιους Κρατούμενους, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ πρέπει να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που κρατήθηκαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν από τις 3 τα ξημερώματα και μετά, χωρίς να αποκλείεται ωστόσο να υπάρξουν και νέες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα.

Δεν κάνει πίσω η Χαμάς

Η Χαμάς και οι σύμμαχοί της «ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες» για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα (13/10), ωστόσο το ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής.

«Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργκούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς, προσθέτοντας:

«Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν».

Από την πλευρά του, το Ισραήλ δεν δίνει την έγκρισή του για την απελευθέρωση υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς ή κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές, επιμένοντας ότι πρώτα θα απελευθερωθούν οι όμηροι και σε δεύτερη φάση οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Η Χαμάς επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την απελευθέρωση σημαντικών προσωπικοτήτων που έχουν φυλακιστεί στο Ισραήλ για δεκαετίες και θεωρούνται συμβολικοί ηγέτες του παλαιστινιακού κινήματος. Για τη Χαμάς, η απελευθέρωσή τους θα σήμαινε μια συμβολική και στρατηγική νίκη.

Για το Ισραήλ, ωστόσο, αντιπροσωπεύουν «κόκκινες γραμμές» – πρόσωπα που θεωρούνται πολύ σημαντικά για την ασφάλειά του και δεν μπορούν να απελευθερωθούν.

Καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται στην Αίγυπτο, η τύχη αυτών των κρατουμένων μπορεί να καθορίσει αν η μακροχρόνια καθυστερημένη συμφωνία θα προχωρήσει – ή θα καταρρεύσει για άλλη μια φορά υπό το βάρος της ιστορίας και της πολιτικής.

Νετανιάχου: «Η εκστρατεία δεν τελείωσε ακόμη, όπου πολεμάμε, νικάμε»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγο πριν την παράδοση των ζωντανών ομήρων (αν δε γίνει κάτι συνταρακτικό και δεν αλλάξει γνώμη η Χαμάς) είπε σε διάγγελμά του ότι «δεν έχει τελειώσει η εκστρατεία μας».

Η δήλωση που προκαλεί εντύπωση, έγινε παράλληλα με ένα κάλεσμα στους πολίτες που θέλουν τη πτώση του από την κυβέρνηση να «αφήσουν στην άκρη τις διαφορές» μαζί του προσπαθώντας ξεκάθαρα να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία.

«Υπάρχουν τόσες πολλές διαφωνίες μεταξύ μας, αλλά ο λαός του Ισραήλ μπορεί να αφήσει στην άκρη αυτές τις διαφορές για το μέλλον» είπε.

«Όπου κι αν πολεμήσαμε, κερδίσαμε. Αλλά η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας» πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου είπε ότι αυτός και η σύζυγός του συναντήθηκαν αρκετές φορές με τις οικογένειες των ομήρων και είδαν τη «λαχτάρα και τον πόνο». «Αυτές οι συναντήσεις ήταν μαζί μου σε κάθε απόφαση που παίρναμε», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «θα φέρουμε πίσω τα αγαπημένα σας πρόσωπα».

«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού. Μαζί θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε και με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα εγγυηθούμε την αιωνιότητα της χώρας και της γης του Ισραήλ», κατέληξε ο Νετανιάχου στο διάγγελμά του.

מחר ישובו בנים לגבולם.



מחר זו תחילתה של דרך חדשה.

דרך של בנייה, דרך של ריפוי, ואני מקווה – דרך של איחוד לבבות. pic.twitter.com/BepFQzpHTB — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 12, 2025

Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Αν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι «οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή», σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, η απελευθέρωση των ομήρων θα αρχίσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας (13/10).

Αρχικά θα τεθούν υπό την επιτήρηση του Ερυθρού Σταυρού και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, ενώ αργότερα, η Χαμάς θα παραδώσει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων.

Σύμφωνα πάντα με την κα Μπεντροσιάν και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα, ενώ οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις παραληφθούν όλοι οι όμηροι.

Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν αύριο παραληφθούν.

Η Μπεντροσιάν ανέφερε επίσης πως δεν θα πραγματοποιηθεί καμία προπαγανδίστικη εκδήλωση από τη Χαμάς, όπως σε προηγούμενες απελευθερώσεις.

Παράλληλα, οι οικογένειες των ομήρων έχουν ενημερωθεί από τις ισραηλινές αρχές ότι αναμένονται οι απελευθερώσεις περίπου από τις 3 τα ξημερώματα και μετά.

Δεν αποκλείεται ωστόσο να υπάρξουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις οικογένειες των ομήρων, δίνοντάς τους ως εκτιμώμενο χρόνο απελευθέρωσης από τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας και μετά.

Το Ισραήλ θα ενημερωθεί από τον Ερυθρό Σταυρό 2 ώρες πριν από την απελευθέρωση των ομήρων.

Τζέι Ντι Βανς: Οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή

Νωρίτερα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Χαμάς ενημέρωσε πως έχει εντοπίσει τους 20 ομήρους και είναι έτοιμη να τους παραδώσει. Είναι η πρώτη επιβεβαίωση από τη Χαμάς ότι 20 εκ των ομήρων που είχαν απαχθεί στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 είναι ακόμη ζωντανοί.

Λίγο μετά και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ είναι «έτοιμο να υποδεχθεί αμέσως όλους» τους ομήρους που κρατά η Χαμάς και οι σύμμαχοί της στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι η πρώτη επιβεβαίωση από τη Χαμάς ότι 20 εκ των ομήρων που είχαν απαχθεί στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 είναι ακόμη ζωντανοί.

Το γραφείο του είπε πως ο Νετανιάχου συζήτησε το θέμα με τον συντονιστή της κυβέρνησης στην υπόθεση των ομήρων Γκαλ Χιρς.

«Το Ισραήλ έχει προετοιμαστεί και είναι έτοιμο να παραλάβει αμέσως όλους τους ομήρους μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο NBC News πως «οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή από τώρα και στο εξής», ξεκαθαρίζοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του παλαιστινιακού θύλακα στο μέλλον.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε επίσης πως είναι αδύνατον να γνωρίζει κανείς την ακριβή στιγμή κατά την οποία αυτοί οι όμηροι θα απελευθερωθούν.

«Όμως, έχουμε πολλές ελπίδες, για αυτό ακριβώς ο πρόεδρος (Τραμπ) θα μεταβεί εκεί, για να υποδεχθεί τους ομήρους στις αρχές της εβδομάδας», συμπλήρωσε ο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος διαβεβαίωσε επίσης πως οι 200 Αμερικανοί στρατιώτες που θα είναι παρόντες στην περιοχή «θα επιτηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».

«Αυτό κυμαίνεται από το να επιβεβαιώνουν πως τα ισραηλινά στρατεύματα θα βρίσκονται στη γραμμή οριοθέτησης που έχει συμφωνηθεί, έως να διασφαλίζουν πως η Χαμάς δεν θα επιτεθεί σε αθώους Ισραηλινούς, να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι η ειρήνη που δημιουργήσαμε διαρκεί και αντέχει», δήλωσε στο ABC News.

«Όμως, η ιδέα ότι θα έχουμε στρατεύματα στο πεδίο στη Γάζα, στο Ισραήλ, αυτό δεν αποτελεί πρόθεσή μας», συμπλήρωσε ο Τζέι Ντις Βανς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε την Κυριακή από την Ουάσιγκτον για να επισκεφθεί αρχικά το Τελ Αβίβ. Μετά το Τελ Αβίβ, θα μεταβεί στην Αίγυπτο όπου θα προεδρεύσει μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ Σίσι μιας «ειρηνευτικής συνόδου» στο Σαρμ ελ Σέιχ, παρουσία ηγετών από περισσότερες από 20 χώρες και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Κανένας εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης ή της Χαμάς δεν θα παραστεί, αντιθέτως, στην υπογραφή ενός «εγγράφου με το οποίο θα τερματίζεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας».

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς προβλέπει την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων και 48 Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα. Μια διορία 72 ωρών για την απελευθέρωση ομήρων βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λήγει, μάλιστα, το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 20 ομήρων που θα απελευθερωθούν σε συνέχεια της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας από 20 έως 38 χρονών, ενώ πηγές της Χαμάς έχουν αναφέρει πως η οργάνωση σχεδιάζει να παραδώσει όλους τους εν ζωή ομήρους, και εφόσον είναι δυνατόν τους νεκρούς, έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας.

🚨🎗️BREAKING: The hostages will be released today between 7:00 PM and midnight Israeli time. pic.twitter.com/FC9ovX1gsm — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 12, 2025

