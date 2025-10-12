Ελβετία: Είκοσι τραυματίες σε συγκρούσεις κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης, οι 18 αστυνομικοί

Βίαιες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Βέρνη της Ελβετίας προκάλεσαν τον τραυματισμό 20 ανθρώπων, εκ των οποίων 18 αστυνομικοί, και ζημιές εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Βέρνης.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση -η οποία δεν είχε λάβει άδεια για να διεξαχθεί- στους δρόμους της ελβετικής πρωτεύουσας, ανάμεσά τους πολλοί που ήταν ντυμένοι με μαύρα ρούχα και φορούσαν μάσκες, οι οποίοι συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και προκάλεσαν ζημιές σε ιδιοκτησίες.

Κατά τη διάρκεια της «διαδήλωσης η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου», με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές, δήλωσε η αστυνομία της Βέρνης, διευκρινίζοντας ότι προχώρησε σε 536 συλλήψεις, έλεγξε τις ταυτότητες των συλληφθέντων οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

📍 Clashes erupt in Swiss capital Bern during pro-Palestine rally



🚨 Police use tear gas, water cannons to disperse protesters near Federal Palace after tensions flare https://t.co/TZapTurtUI pic.twitter.com/c43g44u2hl — Anadolu English (@anadoluagency) October 12, 2025

«Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου δέχτηκαν επανειλημμένα επίθεση με επικίνδυνα αντικείμενα», όπως οικοδομικά εργαλεία, έπιπλα, πέτρες, μπουκάλια, πυροσβεστήρες ακόμη και πυροτεχνήματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση αντλιών νερού, δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και γκλομπ.

Συνολικά 18 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο γυναίκες. Τέσσερις μεταξύ αυτών νοσηλεύονται.

Η αστυνομία γνωρίζει επίσης τις περιπτώσεις δύο άλλων ατόμων που χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ήδη σε βάρος ενός εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν διώξεις για διάφορα αδικήματα, όπως πρόκληση υλικών ζημιών, παραβιάσεις κατοικιών, ξυλοδαρμούς και πρόκληση τραυμάτων, εμπρησμό, βιαιοπραγίες ή απειλές κατά των αρχών.

