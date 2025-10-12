Η Χαμάς το κάνει… θρίλερ: Ζητάει την απελευθέρωση Παλαιστίνιων ηγετών για την ανταλλαγή ομήρων

Ενω στο Ισραήλ μετρούν… ώρες για την απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων, η Χαμάς φαίνεται πως σκέφτεται να παρατείνει την αγωνία.

Πηγές της οργάνωσης ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως από τη μεριά τους ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες για την παράδοση των ομήρων, ωστόσο για να προχωρήσουν απαιτούν την απελευθέρωση συγκεκριμένων κρατουμένων του Ισραήλ.

Πρόκειται για Παλαιστίνιους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Μαρουάν Μπαργούτι, ηγέτης τους, αλλά και «κόκκινο πανί» για το Ισραήλ.

«Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.

«Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν», πρόσθεσε η ίδια πηγή, της οποίας οι δηλώσεις επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.

Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αφήσει ελεύθερο κανέναν από όλους αυτούς.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα – 4 νεκροί και 20 τραυματίες

Γάζα: Τέλος στο θρίλερ με την ώρα απελευθέρωσης των ομήρων βάζει εκπρόσωπος του Νετανιάχου – «Ξημερώματα Δευτέρας»

Αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα Πακιστάν με Αφγανιστάν με τουλάχιστον 67 νεκρούς – Έκκληση αυτοσυγκράτησης από κράτη της περιφέρειας (Video)