Γάζα: Από ώρα σε ώρα αναμένεται η παράδοση των ζωντανών ομήρων στο Ισραήλ – Το πρωί της Δευτέρας φτάνει στο Ισραήλ ο Τραμπ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Γάζα, καθώς όσο πλησιάζει η ώρα για την παράδοση των 20 ζωντανών ομήρων (και εν συνεχεία των σορών των υπολοίπων 28) η αγωνία μεγαλώνει.

Κόσμος έχει βγει στους δρόμους του Τελ Αβίβ, ωστόσο όλοι είναι ανήσυχοι καθώς η Χαμάς πιέζει έντονα για να αλλάξει η λίστα με τους 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους κρατούμενους, αφού απαιτεί ορισμένους Παλαιστίνιους ηγέτες να αφεθούν ελεύθεροι.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιστέκεται σε αυτό και η ανησυχία παραμένει έντονη μη τυχόν και χαλάσει τελικά στο… παρά πέντε η συμφωνία.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές και πληροφορίες από τις δύο πλευρές, αυτό είναι αρκετά δύσκολο να συμβεί.

Η άφιξη Τραμπ

Η Χαμάς έχει αφήσει να εννοηθεί πως θα επιστρέψει όλους τους ομήρους πριν λήξει η προθεσμία Τραμπ (12 το μεσημέρι της Δευτέρας) και γι’ αυτό από τις 3 τα ξημερώματα θα αρχίσουν να παραδίδουν ομήρους.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ στις 09:20 το πρωί και 1,5 ώρα μετά θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων. Θα ακολουθήσει μια ομιλία του στη Κνεσέτ και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο όπου στις 14:30 αναμένεται να ξεκινήσει η Σύνοδος για τη Γάζα και να πέσουν οι υπογραφές της συμφωνίας.

Στη Σύνοδο θα λάβει μέρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έλαβε πρόσκληση από το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, ως μία από τις δυνάμεις της ευρύτερης περιοχής.

Συνάντηση Μαχμούντ Αμπάς με Τόνι Μπλερ για την επόμενη μέρα στη Γάζα

Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των «ζυμώσεων» για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, έλαβε χώρα την Κυριακή συνάντηση του Τόνι Μπλερ με την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσεΐν Αλ Σέιχ.

Η συνάντηση είχε αντικείμενο συζήτησης το σχέδιο για την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής αναφέρθηκε τόσο στην κατάπαυση πυρός, όσο και σε μία διαρκή ειρήνη στην περιοχή σύμφωνα με την ενημέρωση.

Όπως έγινε γνωστό από τη συνάντηση, οι δύο άνδρες εξέφρασαν τη θέλησή τους να συνεργαστούν με βάση το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ και να βοηθήσουν στην εκπλήρωση όλων των βημάτων που απαιτούνται προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, αρχής γενομένης από την παράδοση των ομήρων.

Βασικό στοιχείο είναι η ανοικοδόμηση της Γάζας, καθώς και η επιβίωση των Παλαιστινίων.

