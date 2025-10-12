search
Ο Αμπάς θα πάει στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο για τη Γάζα

12.10.2025 22:24
trump_abbas_0210_1920-1080_new
credit: AP

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Την είδηση μετέφερε δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται ανώτερο Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Η σύνοδος κορυφής, στην οποία θα παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ αύριο, Δευτέρα παρουσία 20 ηγετών κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Ελληνας πρωθυπουργός.

