ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 01:56
ΚΟΣΜΟΣ

13.10.2025 00:37

Ισπανία: Πλημμύρες σε περιοχές της Καταλονίας – «Συναγερμός» στην Ταραγόνα

13.10.2025 00:37
Συναγερμός ενεργοποιήθηκε για την επαρχία της Ταραγόνα στην Καταλονία, με την μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, να προειδοποιεί για 180 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες στη βορειοανατολική Ισπανία. «Σαρωτικές πλημμύρες» είναι σε εξέλιξη στο Godall.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Καταλονίας έστειλε τηλεφωνική προειδοποίηση καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Μόντσια, νότια της Ταραγόνα, να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να μην πλησιάζουν υδατορέματα.

Και ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης, Σαλβαδόρ Ίλια, συμμετείχε στην έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν τη “μέγιστη προσοχή”.

Οι καταλανικές υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων δημοσίευσαν τα σχετικά στοιχεία για τις κλήσεις που έλαβαν, αναφέροντας μεγάλη αύξηση από τις 17.00 τοπική ώρα, με 142 καταγεγραμμένα κρούσματα.

Προβλήματα στις μεταφορές άρχισαν να αναφέρονται, κυρίως λόγω πλημμυρών σε τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών και αυτοκινητοδρόμων.

