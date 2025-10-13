Ο Μητσοτάκης «επανασυνδέεται» με τη ΝΔ – Τι σηματοδοτεί η παρουσία του στα βιβλία Στυλιανίδη και Πατέλη  

Δυο γεγονότα που σημειώθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε και τα οποία είχαν πρωταγωνιστή τον Πρωθυπουργό έφεραν πολλές συζητήσεις στο κυβερνών κόμμα για τις κινήσεις που θα κάνει ο κομματικός μηχανισμός το επόμενο διάστημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε σε δυο παρουσιάσεις βιβλίων ανθρώπων που ο καθένας εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο κοινό μέσα στην ΝΔ, πυροδοτώντας με την παρουσία του τα σενάρια της αμφίπλευρης διεύρυνσης μέσα στο κόμμα του.

Η πρώτη παρουσία του ήταν στο Ωδείο Αθηνών, στην εκδήλωση του βουλευτή Ροδόπης και πρώην υπουργού, Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος μέχρι και σήμερα βρίσκεται κοντά στον Κώστα Καραμανλή.

Μια ημέρα μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του προϊσταμένου του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού την περίοδο 2019- 2024, Αλέξη Πατέλη, με τίτλο «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας».

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης είναι γέννημα θρέμμα της ΝΔ και μάλιστα συχνά πυκνά ασκεί κριτική στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε πολλά θέματα και δει στα εθνικά. Ήταν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος από το 2000.

Αντίθετα ο Αλέξης Πατέλης συνδέθηκε άμεσα με το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών καθώς τόσο με τις δηλώσεις του όσο και με την παρουσία του σε γνωστό μπαρ της Αθήνας μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου κατάφερε να “σκανδαλίσει“ το συντηρητικό κομμάτι της παράταξης, δεδομένου ότι χαρακτήρισε καθοριστική τομή στο νεοφιλελεύθερο προφίλ της κυβέρνησης, την κίνηση αυτή.

Όπως είναι γνωστό ωστόσο το νομοσχέδιο αυτό έφερε πολλά προβλήματα στην κυβέρνηση καθώς το δεξιό κοινό της ΝΔ εμφανίστηκε να διαφωνεί με την θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Μάλιστα μέχρι και σήμερα το θέμα αυτό συνεχίζει να ταλανίζει την ΝΔ καθώς ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Αφροδίτη Λατινοπούλου προσέγγισαν τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους.

Έτσι ο πρωθυπουργός με την παρουσία του στις δύο παρουσιάσεις βιβλίων που είχαν εκ διαμέτρου διαφορετικο αντικείμενο αλλά και κοινό επιχείρησε να στείλει ένα μήνυμα ότι η ΝΔ είναι ένα ανοικτό δημοκρατικό κόμμα που αντλεί τις αρχές του από το ιδρυτή του Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή η γραμμή που ακολουθεί από το 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πλέον ξεπερασμένη καθώς τα νέα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για επαναπροσέγγιση του κεντροδεξιού κοινού. Αντίθετα υποστηρίζουν ότι με βάση τα σενάρια για την δημιουργία κόμματος Σαμαρά ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να επανακαθορίσει την στάση της ΝΔ.

Πάντως να θυμίσουμε πάντως ότι στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη παραβρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί, Παύλος Μαρινάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Σοφία Ζαχαράκη, Χρίστος Δήμας, όπως και η πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη.

Αντίθετα στην εκδήλωση του Αλέξη Πατέλη τα κυβερνητικά στελέχη δεν είχαν να κάνουν σε τίποτα με την “σκληρή” δεξιά . Ήταν άνθρωποι που στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί με τον πρώην στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού όπως η Μαρία Συρεγγέλα, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, η Μαρία Αντωνίου.

Φυσικά στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπουλου με την οποία ο Αλέξης Πατέλης διατηρεί στενές σχέσεις καθώς είχαν παρόμοιες απόψεις για το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ στρίμωξε τον Νετανιάχου, αλλά ίσως και να τον έχει σώσει

ΗΠΑ: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα – 4 νεκροί και 20 τραυματίες

Γάζα: Τέλος στο θρίλερ με την ώρα απελευθέρωσης των ομήρων βάζει εκπρόσωπος του Νετανιάχου – «Ξημερώματα Δευτέρας»