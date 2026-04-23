Σε Συμπληγάδες ο Ελληνικός τουρισμός: Η ενεργειακή φλέβα του Jet Fuel και το «φάντασμα» των Ορμούζ

Ενώ η Ελλάδα προετοιμάζεται για μια ακόμη χρονιά-ρεκόρ στον τουρισμό, ένα «μαύρο σύννεφο» πάνω από την παγκόσμια ενεργειακή αγορά απειλεί να παγώσει τις κρατήσεις και να εκτινάξει το κόστος των διακοπών στα ύψη.

Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δεν πλήττει πλέον μόνο τις αντλίες των βενζινάδικων, αλλά χτυπά την καρδιά των αερομεταφορών και της βιομηχανικής παραγωγής.

1. Το «παγωμένο» Jet Fuel: Από τα 700 στα 1.500 ευρώ

Η τιμή του αεροπορικού καυσίμου (Jet Fuel τύπου Α και Α1) έχει καταγράψει μια ιλιγγιώδη άνοδο της τάξης του 110%, εκτοξευόμενη από τα 700 ευρώ στα 1.500 ευρώ ανά τόνο μετά τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το τεχνικό παράδοξο: Το καύσιμο αυτό, απαραίτητο για την ασφάλεια των πτήσεων λόγω της αντοχής του στους -40°C και της σταθερής καύσης του, έχει γίνει πλέον ο «χρυσός» των αιθέρων.

Η επίπτωση στα εισιτήρια: Η άνοδος αυτή μεταφράζεται ήδη σε μεσοσταθμική αύξηση 13% στις τιμές των εισιτηρίων, με τους τουρίστες να εμφανίζονται διστακτικοί. «Οι κρατήσεις έχουν παγώσει», αναφέρουν πηγές της αγοράς, καθώς ο φόβος για την πραγματοποίηση των πτήσεων και το κόστος επιστροφής λειτουργεί αποτρεπτικά.

2. Ελλάδα: επάρκεια σε φόντο παγκόσμιας κρίσης

Παρά τον συναγερμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) για τη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση όλων των εποχών», η Ελλάδα παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα:

Εγχώρια παραγωγή : Τα ελληνικά διυλιστήρια καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σε Jet Fuel, εξάγοντας μάλιστα σημαντικό μέρος της παραγωγής.

Στρατηγικά αποθέματα: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη αποδεσμεύσει 2 εκατ. βαρέλια από τα αποθέματα ασφαλείας για να διευκολύνει την αγορά, ενώ τον Απρίλιο «κλείνονται» ήδη τα συμβόλαια του Ιουνίου, παρά τις δυσκολίες αντικατάστασης του πετρελαίου που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

3. Η μάχη των αεροπορικών εταιρειών

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αεροπορικές εταιρείες ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές. Ενώ οι μεγάλες διεθνείς εταιρείες προχωρούν σε ανατιμήσεις, η Sky Express επιλέγει να διατηρήσει σταθερές τιμές προς το παρόν.

Το «όπλο» του στόλου: Η διοίκηση της εταιρείας ποντάρει στα σύγχρονα αεροσκάφη της που καταναλώνουν έως και 20% λιγότερα καύσιμα. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι χωρίς επίσημο τιμοκατάλογο, ο έλεγχος αυτών των ισχυρισμών παραμένει δύσκολος για τον καταναλωτή.

4. Πέρα από τα καύσιμα: Το «ντόμινο» στη βιομηχανία

Η κρίση δεν περιορίζεται στις πτήσεις. Ο CEO της εταιρείας Γρ. Σαράντης, κ. Γιάννης Μπούρας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις πρώτες ύλες που προέρχονται από παράγωγα πετρελαίου.

Αλυσιδωτές εκρήξεις: Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ζημιές σε μονάδες που καλύπτουν έως και το 30% της παγκόσμιας παραγωγής κρίσιμων υλικών.

Σοκαριστικές ανατιμήσεις: * Αλουμίνιο: +50%

* Αλουμίνιο: +50% Πλαστικές Συσκευασίες: +30%

+30% Εξειδικευμένα Συστατικά (Καλλυντικά): +5% έως +9%

