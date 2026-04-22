Η γκάφα φον ντερ Λάιεν με την Τουρκία, η απόπειρα διόρθωσης και η αναβίωση της βεντέτας του sofagate

Η Τουρκία βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο μιας διαμάχης μεταξύ της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του μακροχρόνιου εχθρού της, πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Η φον ντερ Λάιεν φάνηκε να υπονοεί το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι η Άγκυρα αποτελεί γεωστρατηγική απειλή για την ΕΕ, απευθυνόμενη σε ακροατήριο στη Γερμανία.

«Πρέπει να πετύχουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ώστε να μην πέσει υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή», δήλωσε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η γερμανική εφημερίδα Die Zeit. «Πρέπει να σκεφτούμε ευρύτερα και πιο γεωπολιτικά».

Τα σχόλια της φον ντερ Λάιεν προκάλεσαν πρωτοσέλιδα στην Τουρκία, μια χώρα υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ εδώ και πολύ καιρό και βασικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε αργότερα στο κρατικό πρακτορείο Anadolu της Τουρκίας ότι η πρόεδρος της Επιτροπής είχε σκοπό να αναγνωρίσει την «γεωπολιτική επιρροή, το μέγεθος και τη φιλοδοξία» της χώρας.

Αυτή η διευκρίνιση δεν έγινε δεκτή όμως από τον Σαρλ Μισέλ, ο οποίος την Τετάρτη κατηγόρησε την φον ντερ Λάιεν για τα σχόλιά της. Περιέγραψε την Τουρκία ως «βασικό σύμμαχο του #ΝΑΤΟ, βασικό εταίρο στη μετανάστευση, ενεργειακό διάδρομο, σημαντικό αμυντικό παράγοντα στα πλευρό της Ευρώπης και σοβαρή περιφερειακή δύναμη».

«Η Ευρώπη δεν γίνεται ισχυρότερη εφαρμόζοντας διπλά μέτρα και σταθμά ή απλοποιώντας την πραγματικότητα», πρόσθεσε.

.@vonderleyen: Türkiye is:



– a core #NATO ally,

– a key migration partner,

– an energy corridor,

– a major defence actor on Europe’s flank,

– and a serious regional power.



Europe doesn’t get stronger by applying double standards or simplifying reality. https://t.co/gjbtaSR9GV — Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2026

Η ανάρτηση κόλαφος ανανέωσε τη μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ του Μισέλ και της φον ντερ Λάιεν, μια αντιπαλότητα που ήταν σε πλήρη εξέλιξη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης των δύο στην Τουρκία το 2021. Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο τότε πρόεδρος του Συμβουλίου κάθισε δίπλα στον οικοδεσπότη του, υποβιβάζοντας την επικεφαλής της Επιτροπής σε έναν κοντινό καναπέ.

Η περιφρόνηση, που αργότερα ονομάστηκε sofagate, αποκάλυψε τις εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών της ΕΕ. Η σχέση μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και του Μισέλ δεν ανέκαμψε ποτέ από το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, την άφησε να νιώθει «πληγωμένη» και «μόνη, ως γυναίκα και ως Ευρωπαία».

Ο Μισέλ έχει διατηρήσει σχετικά χαμηλό προφίλ από τότε που έληξε η θητεία του το 2024, αλλά επανεμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα για να κατηγορήσει την φον ντερ Λάιεν ότι έχει «αυταρχικό» ύφος σε συνέντευξη στους Brussels Times.

Κριτικάροντας, ωστόσο, τα σχόλια της προέδρου της Επιτροπής για την Τουρκία, ο Μισέλ δέχτηκε μια έντονη επίπληξη από τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος επέκρινε τον Βέλγο που υπερασπίστηκε μια χώρα που κατέχει εδάφη ενός μέλους της ΕΕ.

«Αγαπητέ Σαρλ, αφού μιλάς για διπλά μέτρα και σταθμά, επίτρεψέ μου να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος», έγραψε ο Χριστοδουλίδης στο X ενόψει μιας άτυπης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην κυπριακή πρωτεύουσα στις 23-24 Απριλίου.

