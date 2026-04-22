search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 21:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.04.2026 20:32

Η γκάφα φον ντερ Λάιεν με την Τουρκία, η απόπειρα διόρθωσης και η αναβίωση της βεντέτας του sofagate

22.04.2026 20:32
Η Τουρκία βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο μιας διαμάχης μεταξύ της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του μακροχρόνιου εχθρού της, πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Η φον ντερ Λάιεν φάνηκε να υπονοεί το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι η Άγκυρα αποτελεί γεωστρατηγική απειλή για την ΕΕ, απευθυνόμενη σε ακροατήριο στη Γερμανία.

«Πρέπει να πετύχουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ώστε να μην πέσει υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή», δήλωσε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η γερμανική εφημερίδα Die Zeit. «Πρέπει να σκεφτούμε ευρύτερα και πιο γεωπολιτικά».

Τα σχόλια της φον ντερ Λάιεν προκάλεσαν πρωτοσέλιδα στην Τουρκία, μια χώρα υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ εδώ και πολύ καιρό και βασικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε αργότερα στο κρατικό πρακτορείο Anadolu της Τουρκίας ότι η πρόεδρος της Επιτροπής είχε σκοπό να αναγνωρίσει την «γεωπολιτική επιρροή, το μέγεθος και τη φιλοδοξία» της χώρας.

Αυτή η διευκρίνιση δεν έγινε δεκτή όμως από τον Σαρλ Μισέλ, ο οποίος την Τετάρτη κατηγόρησε την φον ντερ Λάιεν για τα σχόλιά της. Περιέγραψε την Τουρκία ως «βασικό σύμμαχο του #ΝΑΤΟ, βασικό εταίρο στη μετανάστευση, ενεργειακό διάδρομο, σημαντικό αμυντικό παράγοντα στα πλευρό της Ευρώπης και σοβαρή περιφερειακή δύναμη».

«Η Ευρώπη δεν γίνεται ισχυρότερη εφαρμόζοντας διπλά μέτρα και σταθμά ή απλοποιώντας την πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση κόλαφος ανανέωσε τη μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ του Μισέλ και της φον ντερ Λάιεν, μια αντιπαλότητα που ήταν σε πλήρη εξέλιξη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης των δύο στην Τουρκία το 2021. Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο τότε πρόεδρος του Συμβουλίου κάθισε δίπλα στον οικοδεσπότη του, υποβιβάζοντας την επικεφαλής της Επιτροπής σε έναν κοντινό καναπέ.

Η περιφρόνηση, που αργότερα ονομάστηκε sofagate, αποκάλυψε τις εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών της ΕΕ. Η σχέση μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και του Μισέλ δεν ανέκαμψε ποτέ από το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, την άφησε να νιώθει «πληγωμένη» και «μόνη, ως γυναίκα και ως Ευρωπαία».

Ο Μισέλ έχει διατηρήσει σχετικά χαμηλό προφίλ από τότε που έληξε η θητεία του το 2024, αλλά επανεμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα για να κατηγορήσει την φον ντερ Λάιεν ότι έχει «αυταρχικό» ύφος σε συνέντευξη στους Brussels Times.

Κριτικάροντας, ωστόσο, τα σχόλια της προέδρου της Επιτροπής για την Τουρκία, ο Μισέλ δέχτηκε μια έντονη επίπληξη από τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος επέκρινε τον Βέλγο που υπερασπίστηκε μια χώρα που κατέχει εδάφη ενός μέλους της ΕΕ.

«Αγαπητέ Σαρλ, αφού μιλάς για διπλά μέτρα και σταθμά, επίτρεψέ μου να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος», έγραψε ο Χριστοδουλίδης στο X ενόψει μιας άτυπης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην κυπριακή πρωτεύουσα στις 23-24 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης:

To Ιράν έχει περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από όσο παραδέχεται δημόσια η κυβέρνηση Τραμπ

Ιράν: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ παραβιάζει την εκεχειρία και εμποδίζει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Μαϊμούδες στο Γιβραλτάρ στρέφονται στο… χώμα για να ανακουφιστούν από στομαχικά προβλήματα από τα σνακς των τουριστών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ονόματα ποδοσφαιριστών της Serie A είναι στις λίστες για το ροζ σκάνδαλο: O λογαριασμός – βιτρίνα για τα ταξίδια στη Μύκονο

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Απέδειξε ότι ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός» – Το αντίο της Φίνος Φιλμ στον Στέφανο Ληναίο

LIFESTYLE

Ο αδελφός του Γιάννη Τσιμιτσέλη εμφανίστηκε στην εκπομπή του – «Έξω από τις κάμερες είναι ταπεινός», είπε για τον ηθοποιό (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ μιλούν για «τεράστια επιτυχία» στο Ορμούζ, αλλά το μπλόκο είναι… τρύπιο – Ξέφυγαν 34 τάνκερ με ιρανικό πετρέλαιο

LIFESTYLE

Η Ριάνα ποζάρει με την κόρη της, Rocki Irish που φορά πάνα του Dior

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πακέτο 8 νέων μέτρων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Καλύπτει οικογένειες, αγρότες, συνταξιούχους, οφειλέτες και ενοικιαστές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 21:18
ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ονόματα ποδοσφαιριστών της Serie A είναι στις λίστες για το ροζ σκάνδαλο: O λογαριασμός – βιτρίνα για τα ταξίδια στη Μύκονο

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Απέδειξε ότι ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός» – Το αντίο της Φίνος Φιλμ στον Στέφανο Ληναίο

LIFESTYLE

Ο αδελφός του Γιάννη Τσιμιτσέλη εμφανίστηκε στην εκπομπή του – «Έξω από τις κάμερες είναι ταπεινός», είπε για τον ηθοποιό (Video)

1 / 3