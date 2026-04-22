To Ιράν έχει περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από όσο παραδέχεται δημόσια η κυβέρνηση Τραμπ

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από ό,τι έχουν παραδεχτεί δημόσια ο Λευκός Οίκος ή το Πεντάγωνο, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν πληροφορίες για το θέμα.

Περίπου το ήμισυ του αποθέματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και των σχετικών συστημάτων εκτόξευσης ήταν ακόμα άθικτο από την έναρξη της εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου, δήλωσαν τρεις από τους αξιωματούχους στο CBS News.

Περίπου το 60% του ναυτικού βραχίονα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εξακολουθεί να υπάρχει, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών ταχείας επίθεσης. Την Τετάρτη, ιρανικά κανονιοφόρα επιτέθηκαν σε πολλά εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, λίγο αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει μονομερώς την εκεχειρία για να δώσει περισσότερο χρόνο για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η ιρανική αεροπορική ισχύς έχει υποβαθμιστεί σημαντικά, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν ανωνυμία από το CBS News επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν δημόσια τα θέματα.

Περίπου τα δύο τρίτα της αεροπορικής δύναμης του Ιράν πιστεύεται ότι εξακολουθούν να είναι λειτουργικά, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, μετά από μια εντατική αμερικανική και ισραηλινή εκστρατεία που έπληξε χιλιάδες στόχους, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και παραγωγής.

Προηγουμένως, ο πρόεδρος και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ περιέγραψαν την προσπάθεια των ΗΠΑ, που ονομάζεται Επιχείρηση Epic Fury, ως ουσιαστικά καταστροφή της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν.

«Έχουμε καταστρέψει το ναυτικό τους, έχουμε καταστρέψει την αεροπορία τους, έχουμε καταστρέψει τους ηγέτες τους», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη.

Ο υπουργός Άμυνας προχώρησε περαιτέρω στις δημόσιες δηλώσεις του, λέγοντας: «Η Επιχείρηση Epic Fury ήταν μια ιστορική και συντριπτική νίκη στο πεδίο της μάχης, μια στρατιωτική νίκη κεφαλαιώδους σημασίας», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου στις 8 Απριλίου, λίγο μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας από τον Τραμπ με το Ιράν. Πρόσθεσε: «Από κάθε άποψη, η Epic Fury αποδεκάτισε τον στρατό του Ιράν και τον κατέστησε αναποτελεσματικό για τα επόμενα χρόνια».

Οι εκτιμήσεις των ζημιών από τη μάχη δείχνουν ότι η κοινή επιχείρηση έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος του συμβατικού ναυτικού του Ιράν, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί για να μοιραστεί εμπιστευτικές λεπτομέρειες με το CBS News.

Ωστόσο, ο ναυτικός βραχίονας του IRGC, κατασκευασμένος για ασύμμετρο πόλεμο και εξοπλισμένος με πολλά μικρότερα σκάφη, παραμένει εν μέρει άθικτος, δήλωσαν αξιωματούχοι, και αυτό το ναυτικό είναι που εμποδίζει την κυκλοφορία πετρελαιοφόρων στο Στενό του Ορμούζ.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας υπέβαλε γραπτή δήλωση πριν από την ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην οποία ανέφερε ότι το Ιράν μπορεί ακόμα να προκαλέσει ζημιές.

«Το Ιράν διατηρεί χιλιάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) μονής κατεύθυνσης που μπορούν να απειλήσουν τις δυνάμεις των ΗΠΑ και των εταίρων τους σε όλη την περιοχή, παρά την υποβάθμιση των δυνατοτήτων του τόσο από την φθορά όσο και από τις δαπάνες», έγραψε ο Αντιστράτηγος Πεζοναυτών Τζέιμς Άνταμς.

Όταν ρωτήθηκε για σχολιασμό για αυτό το άρθρο, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ δήλωσε ότι ο πόλεμος ήταν επιτυχημένος, με περισσότερους από 13.000 ιρανικούς στόχους να έχουν πληγεί.

«Σε λιγότερο από 40 ημέρες, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών επέτυχε μια σειρά από συντριπτικά χτυπήματα στο ιρανικό καθεστώς», είπε.

Ο Παρνέλ είπε ότι το 92% των μεγαλύτερων σκαφών του Ιρανικού Ναυτικού έχουν καταστραφεί και περίπου 44 ναρκοθέτες έχουν καταστραφεί.

Ήταν «η μεγαλύτερη εξόντωση ενός ναυτικού σε διάστημα τριών εβδομάδων από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε ο Παρνέλ. «Ο Υπουργός Χέγκσεθ δεν θα μπορούσε να είναι περήφανος για την αποφασιστικότητα των πολεμιστών μας και η εμμονή των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης να υποτιμούν τις προσπάθειές τους είναι αποκαλυπτική».

Διαβάστε επίσης:

