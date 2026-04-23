Podcast – Ιφιγένεια Καραμήτρου: «Η δημοφιλία των ηθοποιών στην τηλεόραση φέρνει περισσότερο κόσμο στις αίθουσες»

Η Ιφιγένεια Καραμήτρου πρωταγωνιστεί στο θέατρο Auditorium, όπου ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο θεατρικό του έργο με τίτλο «Ο Σκύλος που έκλαιγε βουβά τις Νύχτες». Μαζί της πρωταγωνιστεί και η Μαρία Κατσανδρή. Με αυτή την αφορμή, η ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση, είναι ένα βαθιά ανθρώπινο, κοινωνικό έργο, μια συγκλονιστική ιστορία που εστιάζει στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται τρεις γυναίκες: μια γιαγιά αντισυμβατική· μια μαμά εκκωφαντικά απούσα· μια εγγονή βαθιά αφοσιωμένη στη γιαγιά που τη μεγάλωσε. Καθώς η υγεία της γιαγιάς κλονίζεται, οι δύο γυναίκες έρχονται ακόμη πιο κοντά. Ένα τυχαίο εύρημα, ωστόσο, φέρνει στην επιφάνεια το αποσιωπημένο παρελθόν. Η ιστορία εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς και ανατροπές. Ένας άντρας με απάνθρωπη κακοποιητική συμπεριφορά, μια επαρχιακή πόλη όπου όλοι γνωρίζουν και κανείς δεν θέλει να ξέρει τίποτε. Ένας κόσμος υποκρισίας, σιωπής και συνενοχής, που κάνει το θύμα της βίας να αισθάνεται ανήμπορο, καταδικασμένο, ακόμη και ένοχο.

Μια γυναίκα παγιδευμένη σ’ έναν γάμο που έγινε εφιάλτης, παγωμένη από τον τρόμο και, στο πλευρό της, ένας σκύλος που «έκλαιγε βουβά τις νύχτες», μοναδικός μάρτυρας και σύμμαχος. Μια ιστορία επιβίωσης που οδηγεί από το σκοτάδι της βίας στην ελπίδα και το φως. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται καθημερινά δίπλα μας.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τη Μαρία Κατσανδρή, με την οποία συνεργάζονται και στην τηλεοπτική σειρά «Άγιος Έρωτας». Στο σημείο αυτό εξέφρασε τη χαρά της που εργάζεται τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο, λέγοντας ότι σήμερα δεν είναι δεδομένο να βιοπορίζεσαι μόνο από το θέατρο. Ακόμα, μίλησε και για τη δημοφιλία που απολαμβάνουν οι ηθοποιοί στην τηλεόραση, και αυτός είναι και ο λόγος που φέρνει πολύ κόσμο και στις θεατρικές αίθουσες.

Μίλησε επίσης και για τη συμμετοχή της στην παράσταση της «Αντιγόνης», που ξεκινά σύντομα την καλοκαιρινή της περιοδεία. Εκεί συνεργάζεται και πάλι με τον σκηνοθέτη Θέμη Μουμουλίδη και μια εξαιρετική ομάδα δημιουργών-ηθοποιών, με επικεφαλής τη Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία στον ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στον ρόλο του φύλακα. Η ίδια ερμηνεύει τον ρόλο του Τειρεσία. Όλοι μαζί ξαναδουλεύουν το υλικό της «Αντιγόνης», εξελίσσοντας και ανανεώνοντας την προσέγγισή τους πάνω στην κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή και σε μια από τις συναρπαστικότερες ηρωίδες στην ιστορία της παγκόσμιας δραματουργίας. Σχετικά με τα έργα, κυρίως της Αρχαίας Γραμματείας, που επαναλαμβάνονται συχνά, είπε ότι κάθε φορά που παίζεται ένα τέτοιο έργο, ο σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί φωτίζουν κάτι διαφορετικό.

Τέλος, αποκάλυψε ότι θα συμμετάσχει και την προσεχή σεζόν σε τηλεοπτική σειρά, χωρίς να είναι σε θέση ακόμα για περισσότερες λεπτομέρειες.

