Μαρία Καρυστιανού κατά Κοβέσι: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία κακώς δεν άσκησε ποινικές ευθύνες σε Έλληνες υπουργούς για τα Τέμπη

Για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στην υπόθεση των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Όπως σημειώνει, η ευρωπαϊκή εισαγγελία «στην περίπτωση των Τεμπών δεν εφάρμοσε ούτε την αρχή της υπεροχής, ούτε καν το άρθρο 29 του Κανονισμού της και έστειλε την ποινική δικογραφία των Τεμπών άρον άρον τον Ιούλιο του ’23, με το πρόσχημα μιας ανύπαρκτης παραγραφής, στην ελληνική Βουλή, η οποία συγκρότησε εξεταστική που έθαψε την υπόθεση και κάλυψε τις ποινικές ευθύνες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ».

«Για πρώτη φορά και μόνο κατόπιν των υπομνημάτων και των καταγγελιών που υπέβαλα σε ευρωπαϊκή εισαγγελία και Κομισιόν τον Ιούνιο του ’24, τον Οκτώβριο του ’25, και τον Φεβρουάριο του ’26, σχετικά με την ατιμωρησία των Ελλήνων πολιτικών, έκανε για πρώτη φορά ποινική έρευνα για τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση το άρθρο 29 του Κανονισμού της», συνεχίζει.

«Μέχρι σήμερα επιμένει να μην προχωρά σε απευθείας ποινικές διώξεις, όπως υποχρεούται με βάση το ενωσιακό δίκαιο, παρά μόνο κρύβεται πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος, άρθρο – πλυντήριο ακόμα και για κακουργηματικές ευθύνες Ελλήνων πολιτικών», προσθέτει.

«Επειδή δεν θεωρώ τίποτα τυχαίο, ούτε και την πρόσκληση της κ. Κοβέσι να μιλήσει αύριο στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, παρακαλώ να μας απαντήσει: Γιατί εξακολουθεί να μην ασκεί διώξεις σε βάρος των Ελλήνων πολιτικών για τους οποίους έχει ισχυρές ενδείξεις για κακουργήματα σε βάρος της Ένωσης; Και γιατί στη δικογραφία των Τεμπών δεν έκανε καν έρευνα και αιτιολογημένη πρόταση, όπως έκανε στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά έστειλε απευθείας τη δικογραφία στην ελληνική Βουλή, η οποία και την έθαψε; Γιατί υιοθέτησε δύο μέτρα και δύο σταθμά; Πώς συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο η παραβίαση της αρχής της υπεροχής, και η αποχή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας από την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος πολιτικών για εγκλήματα κατά της Ένωσης;», σημειώνει, μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού, και προσθέτει: «Είναι απαράδεκτο, και νομικά και ηθικά, επί εγκλημάτων να απαιτείται απόφαση πολιτικών για την άσκηση δίωξης σε βάρος των ιδίων και των συναδέλφων τους».

